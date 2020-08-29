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Путин пока не планирует визит в Беларусь

29.08.2020 13:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Путин пока не планирует визит в Беларусь, сообщил в субботу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Пока планов поездки нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли президент РФ посетить Беларусь в ближайшее время.

В предыдущий раз Путин посещал Беларусь с рабочим визитом в июне 2019 года, передает ТАСС.

Песков также сообщил, что формат проведения запланированной на осень в Минске следующей встречи глава стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет уточняться.

"По саммиту формат проведения будет уточняться", - сказал представитель Кремля.

Предыдущее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось в мае в режиме видеоконференции.

 
Теги: Минск
 
 
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Путин пока не планирует визит в Беларусь, сообщил в субботу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
 
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