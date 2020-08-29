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В Гомеле спасатели помогли женщине. Упавшей в трехметровую яму
Источник материала: ОНТГомеле спасатели помогли женщине. Упавшей в трехметровую яму" class="one-news__figure-img">
Утром 28 августа в службу спасения поступило сообщение о том, что на ул. Мазурова в Гомеле женщина провалилась в яму. Об этом
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили женщину ну дне ямы глубиной в три метра. Яма, по всей видимости, возникла в результате обвала грунта. В ловушку женщина угодила во время прогулки с собакой и выбраться самостоятельно она не могла.
При помощи спасательных веревок и лестницы спасателям удалось вытащить женщину на поверхность. Серьезных травм она не получила и в госпитализации не нуждалась.
Фото: МЧС
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Утром 28 августа в службу спасения поступило сообщение о том, что на ул. Мазурова в Гомеле женщина провалилась в яму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Прибывшие на...
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