В Гомеле спасатели помогли женщине. Упавшей в трехметровую яму

Источник материала: ОНТ

Гомеле спасатели помогли женщине. Упавшей в трехметровую яму" class="one-news__figure-img">

Утром 28 августа в службу спасения поступило сообщение о том, что на ул. Мазурова в Гомеле женщина провалилась в яму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.







Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили женщину ну дне ямы глубиной в три метра. Яма, по всей видимости, возникла в результате обвала грунта. В ловушку женщина угодила во время прогулки с собакой и выбраться самостоятельно она не могла.

При помощи спасательных веревок и лестницы спасателям удалось вытащить женщину на поверхность. Серьезных травм она не получила и в госпитализации не нуждалась.

Фото: МЧС

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