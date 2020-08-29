«Руководство страны устами задержанного делает политические заявления». Адвокат Воскресенского прокомментировал его дело

Скандальное интервью представителя штаба Виктора Бабарико Юрия Воскресенского вызвало широкий резонанс. Но адвокат активиста считает, что на него оказывалось давление.





Юрий Воскресенский – бывший депутат Минского городского совета, активист штаба потенциального кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, бизнесмен, управляющий компанией-резидентом ПВТ, а также рядом компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей. Его задержали днем 12 августа дома– выволокли из квартиры и отвезли в СИЗО КГБ.





belsat.eu жена задержанного Алеся Воскресенская. «К нам ворвались в квартиру, выломали железную дверь, меня поставили на колени, головой вниз, мужа полностью положили на пол, крепко прижали, очень быстро его выволокли. Все происходило очень жестко, как мы это раньше видели в фильмах и ужасались», – рассказывалажена задержанного Алеся Воскресенская.





Женщине показали постановление на обыск в связи с возбуждением уголовного дела по ч. 1 ст. 293 («Организация массовых беспорядков»), ч.2 («Участие в массовых беспорядках»), ч.3 («Обучение и иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках») и ст. 310 («Преднамеренное блокирование транспортных коммуникаций»).

Интервью и публикации из КГБ

Между тем вечером 13 августа на телеканале СТВ появился сюжет, в котором заявлялось, что задержанный Юрий Воскресенский сам пришел с повинной. Признаться он хотел в том, что ему дали около 400 долларов на то, чтобы приобрести лазерные указки. С их помощью планировалось препятствовать ОМОНу задерживать протестующих.





Воскресенский также призвал «наших граждан, прежде всего молодежь, несовершеннолетнюю молодежь, не участвовать в данных акциях [протеста против Александра Лукашенко. –Ред. Belsat.eu] вследствие непредсказуемых последствий».





Очередное интервью с Воскресенским вышло 19 августа на «Беларусь 1». Там он рассказывал, что в Беларуси применяются технологии цветных революций, критиковал альтернативных кандидатов и высказался в поддержку Александра Лукашенко.





А 20 августа на странице Воскресенского в Facebook вдруг появился пост (теперь он удален): «Долго думал, анализировал, и вдруг осознал. Независимая Беларусь с ее проблемами или ее потеря? Для меня выбор очевиден». При этом уже более двух недель задержанный все еще находится в СИЗО КГБ, на свободу его никто не выпускал.

Лазерная указка – не оружие

Корреспонденты belsat.eu расспросили адвоката задержанного Михаила Кирилюка о ситуации с ним.





Адвокат отметил, что не может давать комментарии относительно того, что является тайной следствия, так как давал подписку о неразглашении. Вместе с тем он сумел прокомментировать публичную информацию.









Минск, 21 августа 2020 г. Фото: ТК / Vot-tak.tv / Belsat.eu





Сейчас Юрию Воскресенскому предъявили обвинения по части 2 статьи 293 УК – Участие в насилии над личностью, погромы, поджоги, уничтожение имущества или вооруженное сопротивление представителям власти во время массовых беспорядков. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет заключения.





По словам адвоката, то, в чем Юрий Воскресенский признался в своем выступлении на ТВ, не совпадает с диспозицией ч. 2 ст. 293 УК. Так, задержанный говорит, что давал деньги на закупку лазерных указок, чтобы светить в лицо омоновцам и тем самым рассекать их цепи.





«Во-первых, лазерная указка – это не оружие. Во-вторых, давать деньги – это не принимать непосредственное участие, как они инкриминируют ему. То есть уже правовая квалификация не совпадает с теми показаниями, что они их считают настолько важными, чтобы показать по телевидению», – заявил юрист.









Участники «Общегражданского марша За Свободу». 16 августа, 2020 г. Mинск, Беларусь. Фота: Света Фар / Vot-tak.tv / Belsat.eu





Также по ТВ не показали какого-либо оружия, с помощью которого он мог бы нападать на омоновца. Нет в деле даже потерпевшего.





«Я думаю, если бы он был, то не было бы никакой проблемой показать избитого Юрием омоновца или омоновца, которому Юрий нанес бы повреждения лазерной указкой», – считает адвокат.









В своих показаниях Юрий Воскресенский признается, что дал деньги, но он не избивал, не светил указкой, не делал поджоги.





«С юридической точки зрения квалификация мне кажется не очень удачной, а если открыть глаза и увидеть, что это дело не юридическое, а политическое, то тогда все очень логично», – подчеркнул Михаил Кирилюк.





Признания же для телевидения Юрий Воскресенский делал в присутствии дежурного адвоката, которого не знал до сих пор, хотя у него есть много контактов адвокатов, с которыми он общался раньше и которым доверял.

Заявление – попытка давления на соратников

По словам адвоката, наличие в заявлении его подзащитного политического содержания позволяет ему говорить о политическом характере дела.





«Без согласия КГБ он бы из СИЗО КГБ никаких политических заявлений на телевидении не делал. На мой взгляд, такое заявление – это попытка давления не только на Юрия, но и на его соратников, чтобы они увидели, что все ваши взгляды только до тех пор, пока вы не попали в СИЗО КГБ», – добавил юрист.





По его словам, очень странно, что человек придерживался каких-то взглядов месяцами и годами, а в СИЗО КГБ сменил их на диаметрально противоположные.





«Мне кажется, что действующее руководство страны устами задержанного делает политические заявления: люди уходите с улицы, так как иначе смотрите, что мы с вами сделаем», – сказал юрист.

С ведома и согласия КГБ

Комментируя странную публикацию Юрия Воскресенского в Facebook, Михаил Кирилюк напомнил, что во время ареста у человека отбирают телефона, нет у него возможности и пользоваться интернетом.





«Поэтому я могу сделать вывод, что эта публикация была сделана с ведома и согласия работников КГБ. Или ему в руки дали телефон и он написал то, что хотел написать, или у него взяли телефон и написали от его имени то, что им понравилось. Телефон сейчас находится у работников КГБ, и они теперь с ним могут делать все, что угодно», – подчеркнул адвокат.





Также очень странно, что человек из СИЗО КГБ делает политические заявления, а не обращается к жене или близким.

Полностью невиновен

Адвокат планирует добиваться полного оправдания Юрия Воскресенского.





«Мой клиент может идти на любые договоренности со следствием, которые ему нравятся. Но, кроме того, что он сделал какие-то признания, подчеркиваю, без меня, должны быть и какие-то доказательства. Должна быть вся объективная часть, но нам ее не показали. Нам показали только его признание. И это, на мой взгляд, повод, чтобы говорить о его полной невиновности», – рассказал Михаил Кирилюк.





Также планируется обжаловать и меру пресечения – арест. Как отметил адвокат, поводом для нахождения под арестом может являться то, что подозреваемый может запугать свидетелей или сбежать из страны. По мнению юриста, суждения, что Воскресенский мог бы запугать омоновцев, смешны.









«И такой бизнесмен, как он, мог бы уехать из страны еще до того, как все началось, работать отдаленно, как любой бизнесмен в сфере ИТ и не иметь никаких проблем. Это, по моему мнению, свидетельствует о том, что никуда он бежать не собирался и не собирается», – считает защитник.





Он добавил, что Воскресенский не является системным преступником, задержан только первый раз в связи со своей политической деятельностью.























