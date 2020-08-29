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МТБанк изменил условия по кешбэку, Абсолютбанк отменил кредитную пеню: топ-новости банков

29.08.2020 13:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Две главные финансовые новости этой недели — дорожающие доллар и евро, а также сворачивание многими банками своих кредитных программ. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что еще происходило в банках на фоне роста курсов валют на этой неделе.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В надежде на вкладчика

Практически все банки пересматривали условия по депозитам. Разумеется, в свете ситуации на валютном рынке ставки увеличивали. Коснулся рост и валютных вкладов, и рублевых.

Например, Белагропромбанк в дополнению к повышению ставок объявил акцию «Плюс для своих». Все, кто откроет вклад именно сейчас (с 26 августа по 30 октября), на срок 95 или 185 дней при возврате сбережений добавят дополнительный процентный доход. Для вкладов в белорусских рублях — 0,5 п.п., для валютных депозитов — 1,0 п.п.

А вот Технобанк решил удерживать свободные средства белорусов повышением процента, который начисляется на остаток для карточек Visa Gold и Visa Platinum. Для «пластика» в белорусских рублях будут начислять 3% годовых, в долларах и евро — 0,2%.
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Стали лояльнее к должникам

Абсолютбанк изменил в уже заключенных договорах по потребительским кредитам санкции за просрочки. Многие привыкли, что в обычно в таких случаях речь идет об увеличении штрафов и пеней. Но в этот раз все оказалось не так.

В частности, банк уменьшил размер повышенных процентов с трехкратного до полуторакратного размера в случае непогашения кредитополучателем основного долга в установленные договором сроки. Кроме того, отменена пеня на сумму просроченного основного долга и (или) просроченных процентов за пользование кредитом, за каждый календарный день просрочки платежа.
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Мани-бэк будет уже не таким, как раньше

В МТБанке с 1 сентября изменяются некоторые пункты программы лояльности. Речь идет про такие продукты, как «PayOkay», «Автокарта», «МТБанк-Корона», «Халва», «Пакет услуг Simple» и «Пакет услуг Gold».

В частности, по международным операциям возвращаться обратно клиенту будет 0,5% от потраченных денег.

Кроме этого расширен перечень операций, не учитываемых при начислении мани-бэк, а с 1 октября 2020 года суммарные выплаты мани-бэк в рамках программы лояльности «Автокарта» не могут превышать 50 рублей в месяц (сейчас - 200 рублей). 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, что происходило в банках на фоне роста курсов валют на этой неделе.
 
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