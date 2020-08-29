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МТБанк изменил условия по кешбэку, Абсолютбанк отменил кредитную пеню: топ-новости банков
Источник материала: Tut.by
Две главные финансовые новости этой недели — дорожающие доллар и евро, а также
В надежде на вкладчика
Практически все банки пересматривали условия по депозитам. Разумеется, в свете ситуации на валютном рынке ставки увеличивали. Коснулся рост и валютных вкладов, и рублевых.
Например,
А вот
Стали лояльнее к должникам
В частности, банк уменьшил размер повышенных процентов с трехкратного до полуторакратного размера в случае непогашения кредитополучателем основного долга в установленные договором сроки. Кроме того, отменена пеня на сумму просроченного основного долга и (или) просроченных процентов за пользование кредитом, за каждый календарный день просрочки платежа.
Мани-бэк будет уже не таким, как раньше
В
В частности, по международным операциям возвращаться обратно клиенту будет 0,5% от потраченных денег.
Кроме этого расширен перечень операций, не учитываемых при начислении мани-бэк, а с 1 октября 2020 года суммарные выплаты мани-бэк в рамках программы лояльности «Автокарта» не могут превышать 50 рублей в месяц (сейчас - 200 рублей).
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, что происходило в банках на фоне роста курсов валют на этой неделе.
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