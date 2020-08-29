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Более двух тысяч студентов и выпускников БГУИР подписали обращение о ситуации в стране

29.08.2020 13:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Более 2200 студентов, магистрантов и выпускников БГУИР подписали открытое обращение о ситуации в стране. Ребята не согласны с озвученными итогами выборов президента и выдвинули ряд требований. Кроме того, активные студенты инициировали создание стачкома БГУИР и стремятся организовать массовый выход из БРСМ.

По мнению авторов обращения, президентские выборы были проведены «со множеством нарушений и попыток фальсификаций». Также в документе говорится о беспрецедентной жестокости силовиков во время протестов.

Студенты и выпускники БГУИР требуют признать выборы недействительными, остановить насилие против мирных протестующих, освободить политзаключенных и с участием штаба Светланы Тихановской выработать план по мирному выходу из политического кризиса.

 
 
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Более 2200 студентов, магистрантов и выпускников БГУИР подписали открытое обращение о ситуации в стране. Ребята не согласны с озвученными итогами выборов...
 
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