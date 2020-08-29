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Более двух тысяч студентов и выпускников БГУИР подписали обращение о ситуации в стране
Источник материала: Onliner
Более 2200 студентов, магистрантов и выпускников БГУИР подписали
По мнению авторов обращения, президентские выборы были проведены «со множеством нарушений и попыток фальсификаций». Также в документе говорится о беспрецедентной жестокости силовиков во время протестов.
Студенты и выпускники БГУИР требуют признать выборы недействительными, остановить насилие против мирных протестующих, освободить политзаключенных и с участием штаба Светланы Тихановской выработать план по мирному выходу из политического кризиса.
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Более 2200 студентов, магистрантов и выпускников БГУИР подписали открытое обращение о ситуации в стране. Ребята не согласны с озвученными итогами выборов...
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