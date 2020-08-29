Илон Маск рассказал об успешном вживлении чипа Neuralink в мозг свиньи

Источник материала: ОНТ

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил о первых успешных испытаниях разработанного компанией Neuralink мозгового импланта на живом существе. В частности, чип удалось вживить в мозг свиньи. Об этом стало известно из проведенной на YouTube презентации .

В ходе трансляции миллиардер и изобретатель показал свинью, в мозг которой был вживлен имплант размером с монету диаметром в 8 мм.





«Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает», – заявил Маск. Он также пояснил, что последовательности коротких гудков, которые слышали зрители, являются отображением нейронных импульсов, передаваемых от пятачка свиньи в её мозг каждый раз, когда она что-то нюхает или трогает рыльцем.





Рассказал Маск и о пользе подобного устройства, которое, как он надеется, поможет в лечении паралича, деменции и болезни Альцгеймера, а также, в перспективе, поможет человеку гармонично взаимодействовать с искусственным интеллектом. Впрочем, по его словам, такие интерфейсы могут пригодится и для вполне бытовых задач. Например, для того чтобы вызвать с парковки автомобиль или для управления в видеоиграх.

При этом Маск отметил, что он надеется добиться от властей разрешения на вживление нейроинтерфейса в мозг человека уже в этом году.

Компания Neuralink появилась в 2016 году. Илон Маск выступил в качестве её сооснователя, предоставив 2/3 из необходимых для финансирования компании $150 млн.

Фото: AP Photo / Paul Sancya

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