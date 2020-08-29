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В Кремле сообщили об отсутствии планов визита Путина в Беларусь

29.08.2020 14:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в настоящее время не планирует визит в Минск.



«Пока планов поездки нет», — заявил Песков.

Так он ответил на вопрос о возможности визита Путина в Беларусь в ближайшее время.

Да и зачем Путину ехать в Минск, если теперь Лукашенко полностью от него зависим  и по первому звонку помчится в Кремль? 
 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в настоящее время не планирует визит в Минск.
 
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