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Триатлонистка Зеленкевич отказалась выступать на соревнованиях
Источник материала: Партизан
Член сборной команды РБ по триатлону и спортсменка клуба Tristyle Валентина Зеленкевич заявила об отказе выступать на #minsktriathlon2020.
«Друзья! Хотела бы заявить о том, что я, как действующая спортсменка клуба Tristyle, отказываюсь выступать на старте #minsktriathlon2020 проводимый данным клубом.
Решение было принято мной, по ряду определенных причин, вдаваться в которое, на данный момент, я не желаю.
Других я ни к чему не призываю и не за что не осуждаю, каждый имеет право выбора и право на выражение своего личного мнения и позиции.
В заключении хотела бы напоминать о том, что любое давление по политическим взглядам не только не демократично и незаконно, но и лишено понятий чести и достоинства», – написала Валентина в своем Facebook.
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Член сборной команды РБ по триатлону и спортсменка клуба Tristyle Валентина Зеленкевич заявила об отказе выступать на #minsktriathlon2020.
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