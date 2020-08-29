ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Триатлонистка Зеленкевич отказалась выступать на соревнованиях

29.08.2020 14:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Член сборной команды РБ по триатлону и спортсменка клуба Tristyle Валентина Зеленкевич заявила об отказе выступать на #minsktriathlon2020.



«Друзья! Хотела бы заявить о том, что я, как действующая спортсменка клуба Tristyle, отказываюсь выступать на старте #minsktriathlon2020 проводимый данным клубом.

Решение было принято мной, по ряду определенных причин, вдаваться в которое, на данный момент, я не желаю.

Других я ни к чему не призываю и не за что не осуждаю, каждый имеет право выбора и право на выражение своего личного мнения и позиции.

В заключении хотела бы напоминать о том, что любое давление по политическим взглядам не только не демократично и незаконно, но и лишено понятий чести и достоинства», – написала Валентина в своем Facebook.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член сборной команды РБ по триатлону и спортсменка клуба Tristyle Валентина Зеленкевич заявила об отказе выступать на #minsktriathlon2020.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кремле сообщили об отсутствии планов визита Путина в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика