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Пресс-секретарь МИД Беларуси сам не знает, сколько иностранных журналистов лишили аккредитации
Источник материала: Партизан
Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз объяснил
Сколько всего журналистов потеряли аккредитацию в результате этого решения, он назвать отказался.
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Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз объяснил «Радыё Свабода», что решение о лишении аккредитации иностранных журналистов было принято на основе представления...
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