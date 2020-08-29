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Автопробег за стабильность в стране прошел возле Кургана Славы

29.08.2020 16:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автопробег за стабильность в стране прошел возле Кургана Славы

Еще один автопробег за стабильность в стране прошел возле Кургана Славы. Три сотни автомобилей с национальной символикой отправились к Национальному аэропорту Минск.

Но сначала лозунги у подножия мемориала – призыв к миру и стабильности. Именно об этом в своих выступлениях говорили спикеры. В толпе – автомобилисты со всей области. Сколько людей приехало? Подсчитать сложно, многие так проводят выходные целыми семьями.

Важная деталь пробега: никаких сигналов и перекрытия трасс. Автозабег никак не повлиял на загородное движение, колонна доехала до аэропорта и вернулась назад к Кургану.

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Теги: Минск
 
 
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Еще один автопробег за стабильность в стране прошел возле Кургана Славы. Три сотни автомобилей с национальной символикой отправились к Национальному аэропорту...
 
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