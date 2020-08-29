В Шотландии продали барана за $500 тыс. – он стал самым дорогим в мире

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Самого дорого барана в мире продали в Шотландии за 367,5 тысячи фунтов (около 490,6 тысячи долларов), сообщается на сайте аукциона.

Аукцион Scottish National Texel Sale состоялся в шотладском Ланарке. Баран породы тексель по кличке Double Diamond ("Двойной бриллиант") ушел с молотка почти за 500 тысяч долларов. Начальная ставка составляла порядка 14 тысяч.

Итоговая цена стала рекордно высокой как для Великобритании, так и для всего мира.

Предыдущий рекорд был установлен на аукционе 11 лет назад. Тогда самый дорогой баран был продан за 231 тысячу фунтов.

Бараны породы тексель - одни из наиболее популярных в Великобритании, их выращивают для размножения, в особенности из-за отличного качества их мяса. Именно поэтому цены на этих животных настолько высоки.