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Женский гранд-марш стартовал в Минске

29.08.2020 16:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

29 августа в Минске проходит женский гранд-марш солидарности. Стрим радио Свобода

Женский гранд-марш стартовал в Минске
Так было 16 августа в Минске, фото АР
Милиционер предупредил женщин о том, что акция несанкционирована Мингорисполкомом и просит женщин разойтись.
На площади уже стоят автозак и ОМОН. 
 
Теги: Минск
 
 
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29 августа в Минске проходит женский гранд-марш солидарности. Старт в 16.00
 
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