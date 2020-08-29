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Женский гранд-марш стартовал в Минске
Источник материала: Партизан
29 августа в Минске проходит женский гранд-марш солидарности. Стрим
Так было 16 августа в Минске, фото АР
Милиционер предупредил женщин о том, что акция несанкционирована Мингорисполкомом и просит женщин разойтись.
На площади уже стоят автозак и ОМОН.
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29 августа в Минске проходит женский гранд-марш солидарности. Старт в 16.00
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