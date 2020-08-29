В Орше горел цех «Савушкина продукта»

Источник материала: Onliner

Тревожные новости из Орши: там загорелся цех ООО «Савушкин-Орша». Читатели Onliner присылают фото и видео, на которых видны производственные помещения и черный дым.

В МЧС уточнили: дым шел из-под кровли цеха по производству молочной продукции. Пожар локализовали в 15:43. Сведений о пострадавших нет, подразделения МЧС пока продолжают работы по ликвидации пожара.

Напомним, вчера ООО «Савушкин-Орша» посещал Александр Лукашенко. В ходе визита он подчеркнул, что между государственными и частными предприятиями не должно быть разницы: везде необходимо наладить эффективную работу, использовать современные технологии и, как итог, достигнуть высоких результатов.