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В Орше горел цех «Савушкина продукта»

29.08.2020 16:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Тревожные новости из Орши: там загорелся цех ООО «Савушкин-Орша». Читатели Onliner присылают фото и видео, на которых видны производственные помещения и черный дым.

В МЧС уточнили: дым шел из-под кровли цеха по производству молочной продукции. Пожар локализовали в 15:43. Сведений о пострадавших нет, подразделения МЧС пока продолжают работы по ликвидации пожара.

Напомним, вчера ООО «Савушкин-Орша» посещал Александр Лукашенко. В ходе визита он подчеркнул, что между государственными и частными предприятиями не должно быть разницы: везде необходимо наладить эффективную работу, использовать современные технологии и, как итог, достигнуть высоких результатов.

 
 
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Тревожные новости из Орши: там загорелся цех ООО «Савушкин-Орша». Читатели Onliner присылают фото и видео, на которых видны производственные помещения и черный...
 
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