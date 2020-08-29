Наводнения в Афганистане: число жертв возросло до 160

Источник материала: ОНТ

Наводнения в Афганистане стали причиной гибели 160 человек, пострадали не менее 250 человек. Такую информацию передает ТАСС, ссылаясь на данные телеканала TOLOnews.

Так, по имеющимся данным, наводнения привели к разрушениям примерно в десяти провинциях, больше всего от стихии пострадала провинция Парван – там погибли 116 человек, еще 130 получили травмы различной степени тяжести.

Также наводнения были отмечены в провинциях Вардак, Пактика, Каписа, Газни, Кабул, Логар, Лагман, Нуристан, Нангархар, Пактия, Панджшер и Хост.

Ранее было известно, что погиб 151 человек, а более 200 - пострадали. Позже цифры увеличились. Сообщается, что к наводнениям привели сильные ливни, которые проходили здесь в течение этой недели.

Помощь пострадавшим продолжают оказывать.

Фото Reuters

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