Профсоюз A1 Telecom напомнил руководству компании о правах человека в Беларуси

Источник материала: АФН

В адрес Белорусского конгресса демократических профсоюзов приходит огромное количество писем солидарной поддержки. Одно из этих писем пришло от профсоюза A1 Telecom.

«Дорогие товарищи! Профсоюз A1 Telecom, крупнейшего австрийского инвестора в Беларуси, явно на вашей стороне. Надеюсь, вы уже получили эту информацию. Мы желаем вам удачи и берегите себя! Д-р Маркус Штромайер, Международный секретарь, Австрийская федерация профсоюзов (OGB)

Обращение профсоюзов А1 к руководству A1 Telekom Austria Group

Уважаемый исполнительный совет A1 Telekom Austria Group!

Как представители сотрудников и профсоюзов компании, мы с большим беспокойством следим за последними событиями в Беларуси.

Ситуация в Беларуси абсолютно неприемлема, и необходимо самым решительным образом отвергнуть действия режима. Не может быть так, чтобы такое положение оставалось без последствий, если какая-то страна в Европе попирает права человека подобным образом. Режим не был раньше и не открыт он и сейчас для реальных изменений. Он продолжает подавлять демократические институты, независимое гражданское общество и профсоюзное движение и нарушать основные права и свободы своих граждан. Многие люди, учреждения и организации борются за прекращение насилия, преследований и арестов. С нашей точки зрения, необходимо усилить поддержку белорусского гражданского общества, в том числе независимых профсоюзов.

Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) поддержал призывы к всеобщей забастовке, чтобы добиться отставки президента и новых демократических выборов. Несмотря на репрессии против гражданского общества и риск потерять работу, тысячи людей бастуют, требуя отставки президента Лукашенко.

В этой политически очень нестабильной и деликатной ситуации мы, A1 Telekom Austria Group, должны осознавать свою важную роль как ведущей компания в области информационных технологий и связи, а также как крупный работодатель и инвестор в Беларуси. Помимо безопасности наших коллег и их семей, что на данный момент является самым важным, мы также должны защищать наши корпоративные ценности во всех странах, где мы работаем, и действовать в соответствии с этическими и моральными принципами.

Болгария также находится в политически нестабильном положении, и внутренняя ситуация в компании A1 Болгария в определенной степени неудовлетворительна. В обеих странах, Беларуси и Болгарии, мы ведем крупные операции, и с нами работают тысячи коллег.

В этом контексте мы хотели бы напомнить некоторые из наших ценностей, которые также были подписаны нашим исполнительным руководством:

- A1 ведет себя честно и в соответствии с этическими и моральными принципами.

- A1 поддерживает культуру открытого общения и уважения.

- A1 принимает во внимание изменения, касающиеся корпоративной ответственности, как это установлено в Руководящих принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека Организации Объединенных Наций (ООН), которые провозглашают, что коммерческие предприятия должны уважать права человека во всей своей деятельности.

- A1 осознает важную роль, которую профсоюзы и другие представительства работников могут играть в представлении интересов работников. А1 обеспечит безоговорочную поддержку и строгое соблюдение местного законодательства, касающегося деятельности профсоюзов, и предоставит ресурсы в соответствии с законодательством, необходимые для обеспечения надлежащей деятельности профсоюзов.

- A1 и все ее подразделения будут нейтральными по отношению к деятельности профсоюзов, гарантируя, что ее руководители создают свободную и открытую среду для осуществления права на объединение.

Как представители сотрудников и профсоюзные активисты, мы ожидаем, что мы, как A1 Telekom Austria Group, будем действовать в соответствии с нашими корпоративными ценностями A1 даже в политически нестабильной среде.