Под Краснопольем пьяный водитель пытался поджечь инспектора ГАИ и отобрать у него пистолет

Источник материала: Tut.by

В Краснопольском районе пьяный бесправник пытался поджечь инспектора ГАИ и отобрать у него пистолет, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел утром 29 августа недалеко от Краснополья. Внимание инспекторов привлек подозрительно ехавший Volkswagen, который было решено остановить. Водитель проигнорировал требования и попытался скрыться.

В ходе преследования пассажиры иномарки бросили в автомобиль ГАИ несколько стеклянных бутылок, а вблизи деревни Новая Ельня водитель VW не справился с управлением и съехал в кювет.

Выяснилось, что за рулем был 25-летний житель Краснопольского района, а в салоне — двое односельчан: 33-летний мужчина и 28-летняя женщина. Все находились в состоянии алкогольного опьянения. При задержании они оказали инспекторам активное сопротивление: повредили форменное обмундирование, нанесли одному из них несколько ударов в лицо и пытались завладеть его табельным оружием.

Неоднократные предупредительные выстрелы нападавших не остановили. Более того, водитель взял канистру, облил бензином служебный автомобиль и одного из милиционеров, угрожая поджечь.

Когда в руках нападавшего появилась зажигалка, инспекторы применили табельное оружие, выстрелив по ногам водителю и пассажиру. До приезда медиков сотрудники оказали пострадавшим первую медицинскую помощь.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Действиям задержанных следователи дадут правовую оценку.