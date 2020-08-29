ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Краснопольем пьяный водитель пытался поджечь инспектора ГАИ и отобрать у него пистолет

29.08.2020 17:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Краснопольском районе пьяный бесправник пытался поджечь инспектора ГАИ и отобрать у него пистолет, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел утром 29 августа недалеко от Краснополья. Внимание инспекторов привлек подозрительно ехавший Volkswagen, который было решено остановить. Водитель проигнорировал требования и попытался скрыться.

В ходе преследования пассажиры иномарки бросили в автомобиль ГАИ несколько стеклянных бутылок, а вблизи деревни Новая Ельня водитель VW не справился с управлением и съехал в кювет.

Выяснилось, что за рулем был 25-летний житель Краснопольского района, а в салоне — двое односельчан: 33-летний мужчина и 28-летняя женщина. Все находились в состоянии алкогольного опьянения. При задержании они оказали инспекторам активное сопротивление: повредили форменное обмундирование, нанесли одному из них несколько ударов в лицо и пытались завладеть его табельным оружием.

Неоднократные предупредительные выстрелы нападавших не остановили. Более того, водитель взял канистру, облил бензином служебный автомобиль и одного из милиционеров, угрожая поджечь.

Когда в руках нападавшего появилась зажигалка, инспекторы применили табельное оружие, выстрелив по ногам водителю и пассажиру. До приезда медиков сотрудники оказали пострадавшим первую медицинскую помощь.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Действиям задержанных следователи дадут правовую оценку.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас по данному факту проводится проверка. Действиям задержанных следователи дадут правовую оценку.
 
Новости дня
Новости разные
 
Профсоюзы Беларуси дарят все необходимое к школе будущим первоклассникам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика