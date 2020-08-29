ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебском государственном университете ликвидировали исторический факультет, созданный более 100 лет назад

29.08.2020 19:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

27 августа в группе факультета в социальной сети «Вконтакте» появилось следующее сообщение:

«Уходит в прошлое яркая и насыщенная свершениями, событиями и победами эпоха истфака. Но жизнь не стоит на месте. Наших любимых студентов сердечно приветствует факультет гуманитаристики и языковых коммуникаций! С 1 сентября мы открываем новую страницу в истории университета. И чем мы ее заполним, будет зависеть от нас самих! Помните: История творит Будущее! Факультет ушел... Да здравствует Факультет!».

Хотя на официальном сайте ВГУ пока размещен старый список факультетов ВУЗа, на странице с перечнем специальностей первой ступени высшего образования на 2020/2021 учебный год видно, что бывшие исторический и филологический факультеты объединены в упомянутый выше «Факультет гуманитаристики и языковых коммуникаций». На этом факультете, в том числе, будут готовить по двум историческим специальностям: «История и обществоведческие дисциплины» и «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) (на базе ср. спец. образ.)».

Социально-исторический факультет был создан в Витебском педагогическом институте в 1918 году, в результате ВУЗ стал первым на территории современной Беларуси, где начали готовить историков. Однако этот факультет неоднократно реорганизовывался и преобразовывался, а в 1955 году истфак и вовсе был переведен в Могилевский педагогический институт. Вновь учить специалистов-историков в Витебске начали только в 1990-х года, с обретением страной независимости и преобразованием пединститута в университет.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 августа в группе факультета в социальной сети «Вконтакте» появилось следующее сообщение:
 
Новости дня
Новости разные
 
Профсоюз A1 Telecom напомнил руководству компании о правах человека в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика