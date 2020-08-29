В Витебском государственном университете ликвидировали исторический факультет, созданный более 100 лет назад

«Уходит в прошлое яркая и насыщенная свершениями, событиями и победами эпоха истфака. Но жизнь не стоит на месте. Наших любимых студентов сердечно приветствует факультет гуманитаристики и языковых коммуникаций! С 1 сентября мы открываем новую страницу в истории университета. И чем мы ее заполним, будет зависеть от нас самих! Помните: История творит Будущее! Факультет ушел... Да здравствует Факультет!».





Хотя на официальном сайте ВГУ пока размещен старый список факультетов ВУЗа, на странице с перечнем специальностей первой ступени высшего образования на 2020/2021 учебный год видно, что бывшие исторический и филологический факультеты объединены в упомянутый выше «Факультет гуманитаристики и языковых коммуникаций». На этом факультете, в том числе, будут готовить по двум историческим специальностям: «История и обществоведческие дисциплины» и «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) (на базе ср. спец. образ.)».



