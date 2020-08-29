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Парни нашли клад с золотыми монетами во время раскопок в Израиле
Источник материала: ОНТ
Два молодых человека в ходе раскопок в израильском городе Явне нашли древний глиняный сосуд. Об этом
Известно, что парни принимали участие в изучении древних строений и обнаружили в земле что-то, напоминающее горшок. Молодые люди полюбопытствовали, что в нем хранится, и заглянули внутрь.
Оказалось, что там хранились 425 золотых монет, которые датируются девятым веком нашей эры. Клад весил 900 грамм. Сообщается, что находка имеет не только материальную, но и историческую ценность.
По мнению археологов, клад спрятал древний местный житель, но вернуться за ним не смог, и богатство осталось здесь на долгие годы.
Как уточнил специалист Роберт Кул, представляющий Управление древностей Израиля, в то время на эти монеты можно было купить роскошный дом или довольно долго безбедно существовать.
Фото: NYT
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Два молодых человека в ходе раскопок в израильском городе Явне нашли древний глиняный сосуд. Об этом пишет NYT. Известно, что парни принимали участие в изучении...
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