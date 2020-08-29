ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парни нашли клад с золотыми монетами во время раскопок в Израиле

29.08.2020 18:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Парни нашли клад с золотыми монетами во время раскопок в Израиле

Два молодых человека в ходе раскопок в израильском городе Явне нашли древний глиняный сосуд. Об этом пишет NYT.

Известно, что парни принимали участие в изучении древних строений и обнаружили в земле что-то, напоминающее горшок. Молодые люди полюбопытствовали, что в нем хранится, и заглянули внутрь.

Оказалось, что там хранились 425 золотых монет, которые датируются девятым веком нашей эры. Клад весил 900 грамм. Сообщается, что находка имеет не только материальную, но и историческую ценность.

По мнению археологов, клад спрятал древний местный житель, но вернуться за ним не смог, и богатство осталось здесь на долгие годы.

Как уточнил специалист Роберт Кул, представляющий Управление древностей Израиля, в то время на эти монеты можно было купить роскошный дом или довольно долго безбедно существовать.


Фото: NYT

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два молодых человека в ходе раскопок в израильском городе Явне нашли древний глиняный сосуд. Об этом пишет NYT. Известно, что парни принимали участие в изучении...
 
Новости дня
Новости разные
 
СЕО стартапа дали 8 суток. Его задержали второй раз за месяц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика