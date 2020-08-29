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В гамме нового Kia Sorento появилась новая 265-сильная гибридная версия

29.08.2020 18:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Представленное минувшей весной четвертое поколение кроссовера Kia Sorento получило новую гибридную модификацию с возможностью подзарядки аккумулятора.


«Подзаряжаемым» гибридом Sorento стал впервые за всю свою историю. В гамме новинки уже есть более простая версия Sorento Hybrid, которая использует новый 1,6-литровый турбомотор T-GDi (180 л. с. и 265 Нм крутящего момента) — его же получил и Sorento Plug-In Hybrid, но электродвигатель при этом развивает не 60 л. с., а 91 л. с. В итоге пиковая отдача тандема достигает 265 л. с., хотя крутящий момент при этом не изменился (350 Нм). В трансмиссии — 6-ступенчатый «автомат» и полный привод.


Кроме того, самый мощный «гибрид» Sorento получил более емкую батарею на 13,8 кВтч, благодаря которой кроссовер сможет передвигаться и на чистой электротяге (пробег в Kia пока не называют). На выбор будут предложены как пяти-, так и семиместные варианты исполнения Sorento Plug-In Hybrid. К слову, такая же установка ранее была заявлена и для обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe.


Продаваться Sorento Plug-In Hybrid будет на отдельных европейских рынках — у дилеров такой кроссовер появится в начале 2021 года. Напомним, что недавно сборку нового Sorento освоили на мощностях калининградского «Автотора», но для России заявлен иной набор двигателей — бензиновый «атмосферник» MPI 2.5 и 2,2-литровый турбодизель.

 
 
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Представленное минувшей весной четвертое поколение кроссовера Kia Sorento получило новую гибридную модификацию с возможностью подзарядки аккумулятора.
 
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