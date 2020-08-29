Пьяный бесправник вместе с пассажирами оказал сопротивление ГАИ - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Погоня за водителем, проигнорировавшим требование инспекторов ГАИ об остановке, в Краснопольском районе может закончится уголовным делом. Утром 29 августа наряд ГАИ обратил внимание на подозрительно двигавшийся Volkswagen и попытался его остановить. Водитель проигнорировал требования и предпринял попытку скрыться.

Во время погони пассажиры легковушки бросили в автомобиль Госавтоинспекции несколько стеклянных бутылок. Неподалеку от деревни Новая Ельня водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Выяснилось, что за рулем был 25-летний житель Краснопольского района, а в салоне 33-летний мужчина и 28-летняя женщина. И водитель, и пассажиры были пьяны.

При задержании пьяная компания оказала активное сопротивление: они повредили обмундирование сотрудников ГАИ, несколько раз ударили в лицо инспектора и пытались завладеть его табельным оружием.

"Неоднократные предупредительные выстрелы нападавших не остановили. Более того, водитель взял канистру, облил бензином служебный автомобиль и одного из милиционеров, угрожая поджечь. Когда в руках нападавшего появилась зажигалка, инспекторы применили табельное оружие, выстрелив по ногам водителю и пассажиру. До приезда медиков сотрудники оказали пострадавшим первую медицинскую помощь", - рассказали в МВД.

По данному факту проводится проверка, следователи дадут правовую оценку действиям задержанных.

К слову, водитель и один из пассажиров ранее были неоднократно судимы и десятки раз привлекались к административной ответственности, в том числе за нетрезвое вождение.