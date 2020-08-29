ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пьяный бесправник вместе с пассажирами оказал сопротивление ГАИ - видео

29.08.2020 18:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Погоня за водителем, проигнорировавшим требование инспекторов ГАИ об остановке, в Краснопольском районе может закончится уголовным делом. Утром 29 августа наряд ГАИ обратил внимание на подозрительно двигавшийся Volkswagen и попытался его остановить. Водитель проигнорировал требования и предпринял попытку скрыться.

Youtube / УВД Минского облисполкома
ГАИ показала погоню за мотоциклистом-бесправником под Минском – видео

Во время погони пассажиры легковушки бросили в автомобиль Госавтоинспекции несколько стеклянных бутылок. Неподалеку от деревни Новая Ельня водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Выяснилось, что за рулем был 25-летний житель Краснопольского района, а в салоне 33-летний мужчина и 28-летняя женщина. И водитель, и пассажиры были пьяны.

При задержании пьяная компания оказала активное сопротивление: они повредили обмундирование сотрудников ГАИ, несколько раз ударили в лицо инспектора и пытались завладеть его табельным оружием.

"Неоднократные предупредительные выстрелы нападавших не остановили. Более того, водитель взял канистру, облил бензином служебный автомобиль и одного из милиционеров, угрожая поджечь. Когда в руках нападавшего появилась зажигалка, инспекторы применили табельное оружие, выстрелив по ногам водителю и пассажиру. До приезда медиков сотрудники оказали пострадавшим первую медицинскую помощь", - рассказали в МВД.

По данному факту проводится проверка, следователи дадут правовую оценку действиям задержанных.

К слову, водитель и один из пассажиров ранее были неоднократно судимы и десятки раз привлекались к административной ответственности, в том числе за нетрезвое вождение.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При задержании пьяная компания оказала активное сопротивление, поэтому инспекторам ГАИ пришлось стрелять из табельного оружия. Как это было, смотрите на видео.
 
Новости дня
Новости разные
 
В гамме нового Kia Sorento появилась новая 265-сильная гибридная версия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика