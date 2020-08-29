Народный депутат Украины о ситуации в Беларуси: Решать все мирным, только мирным путем!

Источник материала: ОНТ

Как видят белорусскую ситуацию соседи? Политологи, обсуждение в сети и на телевидении. Сейчас главный акцент в диалогах: как обществу действительно не расколоться и не перейти точку невозврата?

Понятнее всего ситуация украинским экспертам. Проблемы в Беларуси они обсуждают уже даже не с политической, а экономической точки зрения. С момента Майдана Украина только в 2005-м году выходила на положительный экспортный баланс. С того момента гораздо больше страна покупает, чем продает. Общее мнение – провалы в экономике ждут любую страну, кто «не противостоит» пути цветной революции.

Игорь Палица, народный депутат Украины: «Я бы хотел посоветовать белорусскому народу: решать все мирным, только мирным путем! Потому что никакая революция не приведет к развитию страны. Не приведет! Я не считаю, что выбор другого президента для Беларуси – это выход из ситуации!»

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