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Народный депутат Украины о ситуации в Беларуси: Решать все мирным, только мирным путем!
Источник материала: ОНТ
Как видят белорусскую ситуацию соседи? Политологи, обсуждение в сети и на телевидении. Сейчас главный акцент в диалогах: как обществу действительно не расколоться и не перейти точку невозврата?
Понятнее всего ситуация украинским экспертам. Проблемы в Беларуси они обсуждают уже даже не с политической, а экономической точки зрения. С момента Майдана Украина только в 2005-м году выходила на положительный экспортный баланс. С того момента гораздо больше страна покупает, чем продает. Общее мнение – провалы в экономике ждут любую страну, кто «не противостоит» пути цветной революции.
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Как видят белорусскую ситуацию соседи? Политологи, обсуждение в сети и на телевидении. Сейчас главный акцент в диалогах: как обществу действительно не расколоться...
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