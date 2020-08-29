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Участники автопробега в поддержку мира в Беларуси рассказали об акции

29.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

За мир и стабильность. В Минске прошла акция «За единую Беларусь», сообщает телеканал «МИР 24».

В ней приняли участие столичные автолюбители – всего около 800 человек. Колонна из сотни машин с национальными флагами проехала по главным проспектам столицы Победителей и Независимости.

«Вы можете подойти к любому, и он скажет, что пришел и отдал свой выходной чисто в поддержку. За свой бензин, за свою атрибутику люди за это сами заплатили деньги – лишь бы показать народу, что мы есть и мы молчать не будем», – говорит организатор автопробега Николай Зарубицкий.

«Считаю, что родина в опасности. Надо что-то делать. Само не произойдет, надо вмешиваться. Надо, чтобы в стране был порядок, у нас страна хорошая, она лучшая. Я много где в мире был, не был только в Антарктиде и Австралии. И когда я домой возвращаюсь, я убеждаюсь каждый раз: Беларусь – это страна, где надо жить», – делится участник автопробега Георгий Панасюк.



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Теги: Минск
 
 
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Колонна из сотни машин с национальными флагами проехала по главным проспектам столицы Победителей и Независимости.
 
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