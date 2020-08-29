Не только солидарность по НАТО: эксперт о балтийском бойкоте БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Позвонили из Вашингтона: аналитик об отказе Латвии от энергии с БелАЭС

Отказ Латвии от закупок электроэнергии, которая будет производиться на белорусской атомной станции, объясняется не только солидарностью с союзниками по блоку НАТО, в первую очередь, с Литвой, убежден собеседник Sputnik.

Основная причина ― в проамериканской политике, которой придерживается правительство Латвии во главе с премьером Кришьянисом Кариньшем. Кроме того, большое влияние оказали и белорусские протесты после президентских выборов, считает Носович.

"По своей инициативе или по просьбе соседней Литвы премьер-министр Кариньш никогда бы не поменял официальную позицию Риги по вопросу взаимодействия с Беларусью. Если это произошло, ему позвонили из американского посольства или вовсе из Вашингтона", ― говорит аналитик.

У латвийского премьера два гражданства ― латвийское и американское, напоминает собеседник. "И политика латвийского правительства является безусловно проамериканской и в некоторых случаях она диктуется директивами из США", отмечает Носович.

"Если политическая позиция Латвии по БелАЭС поменялась, это значит, что дана прямая команда из США", убежден собеседник Sputnik.

Кроме того, важно помнить о единых электросетях, из которых невозможно выделить электроэнергию белорусского происхождения, соответственно, за бойкотом электроэнергии из Беларуси последует такой же бойкот электроэнергии, которая может поставляться в страны Балтии из России, считает Носович.

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