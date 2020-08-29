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Домашняя охрана: Попугай вдруг начал лаять (ВИДЕО)

29.08.2020 18:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Домашняя охрана: Попугай вдруг начал лаять (ВИДЕО)

Хозяева попугая из США засняли видео, повеселившее пользователей интернета. Владелец птицы разместил ролик на YouTube.

На видео попал попугай по кличке Мерлин, с которым явно что-то не в порядке. Американец рассказал, что часто птица повторяла за ним слова, но в один момент перестала, вместо этого принявшись гавкать.


При этом получается у птицы убедительно, потому что соседский пес постоянно пытается перелаять «конкурента». Случай заставил интернет-пользователей от души посмеяться, кто-то из комментаторов пошутил, что у парня в доме странная собака.


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Хозяева попугая из США засняли видео, повеселившее пользователей интернета. Владелец птицы разместил ролик на YouTube. На видео попал попугай по кличке Мерлин, с...
 
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