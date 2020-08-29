Шерстнев предложил Лукашенко сделать бесплатное питание в сельских детсадах, на это нужно 5 миллионов рублей









— Питание школьников на селе бесплатное, а в детском садике, получается, платное. То есть пацанов в 10-11-м классе мы бесплатно кормим, а деток — платно. Молодые семьи, специалисты… Надо бы этот вопрос уравнять, — с таки предложением председатель Витебского облисполкома обратился к Александру Лукашенко.





Тот, в свою очередь, поинтересовался у Шерстнева, есть ли на это деньги. Как оказалось, на питание деревенских детсадовцев потребуется дополнительно 5 000 000 рублей. Губернатор считает, что это небольшие деньги, и он сможет их найти.





— Хорошо, давайте посмотрим на питание детей в детских садах. Мы в целом изучим проблему (и село, и город), посоветуемся с председателями рай-, гор- и облисполкомов, — решил Лукашенко.





— Именно сельчан надо поддержать, — акцентировал его внимание на проблемах деревни Николай Шерстнев.





Губернатора вполне можно понять, так как задержки с зарплатами на селе и в лучшие годы стали обыденностью. С ухудшением же экономической ситуации в Беларуси, вполне может стать, что обеды в детсадах и школах станут для многих детей работников сельхозпредприятий единственной гарантированной возможностью получать горячую пищу.