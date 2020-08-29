Кремль похоронил пророссийские настроения среди белорусов

пишет представитель исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев Тем временем абсолютное большинство белорусов его таковым не считает и требует отставки в связи с масштабной фальсификацией выборов и устроенным террором в отношении мирных жителей,представитель исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев









Очень скоро социологические исследования будут фиксировать устойчивое падение пророссийских предпочтений среди белорусов. Потому что кого именно поддерживает Кремль – белорусский народ либо нелегитимного правителя – стало уже совсем ясно.

Белорусская и российская пропаганда, естественно, будут в унисон петь о том, что лишь в союзе с Россией возможно светлое будущее. Это всерьез сработает лишь на категорию населения в возрасте 70+. Часть белорусских почитателей российских телеканалов будет страдать от когнитивного диссонанса (верить своим глазам и ушам или телевизору), для большинства суть происходящего будет понятна сразу либо немного погодя.



