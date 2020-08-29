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Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска

29.08.2020 20:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В центре Минска прошел многолюдный марш солидарности, который анонсировался как «Гранд-парад женских миротворческих сил». Он был призван напомнить мужчинам в силовых структурах о том, что «кровь невинных с погон не отмоет ни одна домохозяйка».

Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска
Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска

Колонна двигалась от площади Победы в сторону площади Якуба Коласа по тротуарам. Ее сопровождали сотрудники ОМОН в масках, не выпуская участниц на проезжую часть.

По оценкам наблюдателей, сначала в колонне было более пяти тысяч участниц, по мере движения по проспекту Независимости количество людей выросло не менее чем вдвое. Когда голова колонны была возле ресторана "Лидо", ее хвост находился в нескольких кварталах позади — возле перекрестка проспектов Независимости и Машерова.

Люди скандировали "Это наш город!", "Каждый день!", "Пока мы едины, мы непобедимы!". Девушки держат транспаранты, цветы, бело-красно-белые флаги и зонтики.

Периодически по ходу движения колонны закрывались на вход и выход станции метрополитена. Поезда следовали без остановки. Метрополитен сообщил, что это делается "в целях обеспечения безопасности пассажиров".

После 17.00 к женскому маршу присоединилась член Координационного совета Мария Колесникова. Собравшиеся дружно приветствовали ее. В районе станции метро "Академия наук" колонне преградили путь силовики, после чего женщины развернулись и пошли обратно в сторону площади Якуба Коласа.

Примерно в 17.35 ОМОН в районе "Лидо" попытался рассечь колонну, преградив дорогу, но участницы марша провались и двинулись на площадь Якуба Коласа.

Как сообщают очевидцы, к 17.45 проспект Независимости перекрыли военными грузовиками на пересечении с улицей Козлова, а также полностью в другой его стороне — на въезд в город в районе метро "Восток".

Около 18.00 недалеко от площади Якуба Коласа ОМОНу удалось рассечь колонну протестующих — часть из них оказались возле ЦУМа, часть — возле Белгосфилармонии, остальные — в других местах на площади.

Женщины направились к Комаровскому рынку и после небольшой паузы — дальше по улице Веры Хоружей.

 

Фото: Сергей Сацюк и Андрей Шавлюго / БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Многотысячный марш солидарности не подпортили даже цепи ОМОНа на пути.
 
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