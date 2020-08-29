Женские миротворческие силы взяли под контроль центр Минска

В центре Минска прошел многолюдный марш солидарности, который анонсировался как «Гранд-парад женских миротворческих сил». Он был призван напомнить мужчинам в силовых структурах о том, что «кровь невинных с погон не отмоет ни одна домохозяйка».

















































































































































Колонна двигалась от площади Победы в сторону площади Якуба Коласа по тротуарам. Ее сопровождали сотрудники ОМОН в масках, не выпуская участниц на проезжую часть.

По оценкам наблюдателей, сначала в колонне было более пяти тысяч участниц, по мере движения по проспекту Независимости количество людей выросло не менее чем вдвое. Когда голова колонны была возле ресторана "Лидо", ее хвост находился в нескольких кварталах позади — возле перекрестка проспектов Независимости и Машерова.

Люди скандировали "Это наш город!", "Каждый день!", "Пока мы едины, мы непобедимы!". Девушки держат транспаранты, цветы, бело-красно-белые флаги и зонтики.

Периодически по ходу движения колонны закрывались на вход и выход станции метрополитена. Поезда следовали без остановки. Метрополитен сообщил, что это делается "в целях обеспечения безопасности пассажиров".

После 17.00 к женскому маршу присоединилась член Координационного совета Мария Колесникова. Собравшиеся дружно приветствовали ее. В районе станции метро "Академия наук" колонне преградили путь силовики, после чего женщины развернулись и пошли обратно в сторону площади Якуба Коласа.

Примерно в 17.35 ОМОН в районе "Лидо" попытался рассечь колонну, преградив дорогу, но участницы марша провались и двинулись на площадь Якуба Коласа.

Как сообщают очевидцы, к 17.45 проспект Независимости перекрыли военными грузовиками на пересечении с улицей Козлова, а также полностью в другой его стороне — на въезд в город в районе метро "Восток".

Около 18.00 недалеко от площади Якуба Коласа ОМОНу удалось рассечь колонну протестующих — часть из них оказались возле ЦУМа, часть — возле Белгосфилармонии, остальные — в других местах на площади.

Женщины направились к Комаровскому рынку и после небольшой паузы — дальше по улице Веры Хоружей.

Фото: Сергей Сацюк и Андрей Шавлюго / БелаПАН.