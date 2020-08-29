«Неман» тормозит. «Минск» добыл волевую победу в отложенном матче первого круга

Источник материала: Tut.by

29 августа на стадионе «Трактор» прошел перенесенный матч 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу , в котором «Минск» обыграл «Неман» со счетом 4:3. «Олени» терпят второе поражение подряд.



Фото: ФК «Минск»

ФК «Минск» — «Неман» — 4:3

Минск. 29 августа. Стадион «Трактор».

Судьи: В. Шимусик, А. Войтешонок, А. Бантеев.

ФК «Минск»: Леонов — Прищепа, Рыжук, Чаговец, Остроух — Ал. Васильев, Залеский — Насибулин (Арт.Васильев, 76), Евдокимов (к) (Сазончик, 77), Шрамченко — Грибовский (Горбач, 88).

«Неман»: Курганский — Ан. Васильев, Легчилин, Стойкович, Слабашевич (Д.Иванов, 81) — Якимов, Забелин — По, Жуковский (к) (Кантария, 66), Кадимян — Марушич.

Голы: 0:1 — Жуковский (24). 1:1 — Ал. Васильев (29, пенальти). 2:1 — Шрамченко (43). 3:1 — Шрамченко (46+). 4:1 — Евдокимов (60). 4:2 — Забелин (73). 4:3 — Марушич (85).

Предупреждения: Рыжук (49), Сазончик (80); Кадимян (7), Легчилин (92+).

Гости открыли счет в матче, но хозяева сумели удивить и в первом тайме отгрузили «Неману» три гола. В начале второго тайма они довели счет до крупного — 4:1, но «олени» до конца держали интригу, отыграв два мяча.

Впрочем, вырвать хотя бы ничью у них не получилось. Борьба за бронзу закручивается!

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки «Шахтер» 22 43 БАТЭ 22 43 «Неман» 22 38 «Торпедо-БелАЗ» 22 35 «Ислочь» 22 35 «Энергетик-БГУ» 22 34 «Динамо» (Минск) 21 33 «Рух» 22 33 «Витебск» 22 30 «Динамо» (Брест) 20 29 «Славия» 20 24 ФК «Минск» 20 22 ФК «Слуцк» 21 21 ФК «Городея» 22 20 «Белшина» 22 19 ФК «Смолевичи» 20 14

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу