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«Неман» тормозит. «Минск» добыл волевую победу в отложенном матче первого круга
Источник материала: Tut.by
29 августа на стадионе «Трактор» прошел перенесенный матч 9-го тура
ФК «Минск» — «Неман» — 4:3
Минск. 29 августа. Стадион «Трактор».
Судьи: В. Шимусик, А. Войтешонок, А. Бантеев.
ФК «Минск»: Леонов — Прищепа, Рыжук, Чаговец, Остроух — Ал. Васильев, Залеский — Насибулин (Арт.Васильев, 76), Евдокимов (к) (Сазончик, 77), Шрамченко — Грибовский (Горбач, 88).
«Неман»: Курганский — Ан. Васильев, Легчилин, Стойкович, Слабашевич (Д.Иванов, 81) — Якимов, Забелин — По, Жуковский (к) (Кантария, 66), Кадимян — Марушич.
Голы: 0:1 — Жуковский (24). 1:1 — Ал. Васильев (29, пенальти). 2:1 — Шрамченко (43). 3:1 — Шрамченко (46+). 4:1 — Евдокимов (60). 4:2 — Забелин (73). 4:3 — Марушич (85).
Предупреждения: Рыжук (49), Сазончик (80); Кадимян (7), Легчилин (92+).
Гости открыли счет в матче, но хозяева сумели удивить и в первом тайме отгрузили «Неману» три гола. В начале второго тайма они довели счет до крупного — 4:1, но «олени» до конца держали интригу, отыграв два мяча.
Впрочем, вырвать хотя бы ничью у них не получилось. Борьба за бронзу закручивается!
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29 августа на стадионе «Трактор» прошел перенесенный матч 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
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