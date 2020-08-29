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Жертвами нападок со стороны оппонентов власти становятся активисты и депутаты

29.08.2020 21:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жертвами нападок со стороны оппонентов власти становятся активисты и депутаты

Травля в интернете, угрозы физической расправы и прямое насилие – за последние две недели случаи не единичные. Под давлением всё чаще оказываются те, кто поддерживает нынешний курс страны. Исходит это из зарубежных центров в Польше и Чехии через отдельных членов так называемого Координационного совета, а также через некоторые Telegram-каналы.

С одной стороны, началась настоящая кампания по отзыву депутатов. Хотя сами организаторы осознают бесперспективность таких процессов. С другой стороны, депутатов призывают отказаться от полномочий – под угрозой расправы над ними, детьми, родными и близкими. К примеру, Светлана Шутова никогда не скрывала своей позиции и места работу, и на днях получила сообщение вот такого содержания. Депутат обратилась в правоохранительные органы. По этому факту, а также по другим подобным Следственный комитет возбудил уголовные дела. 

Есть и факты применения физической силы. Активиста общественной организации избили, после ответа на вопрос, за кого тот голосовал.

И ещё один случай. Неизвестные облили кислотой машину одного из сотрудников завода «Интеграл», он был председателем избирательного участка. Произошедшее связывает с тем, что под лобовым стеклом оставил государственный флаг.

По всем этим фактам МВД проводит проверки, вандалов разыскивают. В милиции ещё раз напоминают – никакие политические убеждения не могут служить оправданием нарушения закона.

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Травля в интернете, угрозы физической расправы и прямое насилие – за последние две недели случаи не единичные. Под давлением всё чаще оказываются те, кто...
 
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