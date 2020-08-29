Белорусские военные показывают хорошие результаты на Армейских играх

Источник материала: ОНТ

Армейские игры продолжаются на территории пяти стран. Беларусь участвует в 22-х конкурсах из 30-ти. Уже, можно сказать, что наши бойцы показывают очень хорошие результаты.

Каждый патрон под счет. Выстрел на выдохе и для непосвященных, кажется, что из очень неудобных положений. «Из-за высокого порога», «из окна» и «с крыши» – так работают профессиональные стрелки. Лучшие, те, кто в Бресте сегодня берут «Снайперский рубеж», должны попасть только в десятку. Никакого молока. Противники – ростовые фигуры на дальности от трехсот до восьмисот метров. Белорусы – пока самые меткие в индивидуальном зачете. Среди представителей семи стран. И, как организаторы, говорят, тоже на высоте.

Фан Чу Чинь, участник конкурса «Снайперский рубеж» (Вьетнам): «Очень хорошая организация. Судьи внимательные. Самое сложное то, что нельзя коснуться взвода прицела после подачи команды "огонь". Еще и ветер дует. Надо это учитывать, но для этого мы и тренируемся».

Впереди у снайперов еще два этапа – парный и командный. Но белорусская сборная своих позиций сдавать не собирается. Команды «На старт!», например, наши танкисты ждали почти неделю. Отработав в день открытия первый заезд индивидуальной гонки «Танкового биатлона», своей второй очереди дождались только сегодня: таковы результаты жеребьевки. Засиделись.

Но старт оказался неожиданно смазан. Участники динамических показов, которые выступали до заезда, умудрились разворотить колею и свалить танк Т-80 в кювет. Как раз на нашей дорожке. Первое задание для экипажа езда «по змейке» оказалось невыполнимым. Для белорусов его просто отменили, добавив по решению судей 23-и секунды дополнительного времени. Отыгрались наши на огневых позициях. Рубеж и «три танка» противника – всё в цель.

После первого круга белорусы в лидерах. Без промаха стреляют и по вертолету, и по условной точке гранатометчиков. Ошибка на эскарпе. Из-за скользкой трассы наш танк не сумел без остановки взобраться на метровое препятствие. А это штрафные баллы и потерянное время. В итоге нас обходит Китай. На финише мы секунда в секунду с Азербайджаном. Но 23-и секунды, добавленные судьями вначале, оставляют нас на третьем месте. С учетом того, что весь экипаж, который ехал сегодня за белорусскую сборную – новички – результат хороший.

Андрей Некрашевич, начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси: «Экипаж показал вполне достойный результат и с поставленными задачами справился. Все могли убедиться, что наши стрелки довольно меткие – 100% поражение всех целей. Учитывая весьма сложные погодные условия, а в Москве в последние дни идет сплошной дождь. Даже те насосы, которые ставят в те же самые окопы, не успевают откачивать воду. Это, безусловно, сказалось, в том числе и на скорости, и на работе механика-водителя».

Бронзовый результат в заезде танкового биатлона – в общем отражает работу сборной Беларуси на Армейских играх. Наши военные по итогам первых этапов большинства конкурсов в призовых тройках. Пока держим золото на «Снайперском рубеже», в конкурсах «Войн мира», «Инженерная формула» и «Суворовский натиск». Серебро – у мастеров артиллерийского огня и у летчиков в авиадартсе. Так же выступают связисты, разведчики и кинологи. С третьим результатом идут военные медики, экипажи радиационной, химической и биологической защиты. Но впереди еще неделя игр, которая вполне может изменить расклад в общей турнирной таблице.

Завтра у нашей сборной последний заезд индивидуальной гонки «Танкового биатлона». По его окончанию судейская комиссия обобщит результаты и в каждом дивизионе будут определены призеры. Те, кто наберет больше всего баллов, на своих танковых гусеницах въедут в самый зрелищный этап соревнований. Это эстафета. И уже по ее итогам и определится победитель главного конкурса Международных Армейских игр. Общекомандный результат сборной Беларуси узнаем пятого сентября в день закрытия АРМИ.

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