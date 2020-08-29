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Автомобиль минчанина, работавшего на избирательном участке, облили кислотой
29.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Неизвестные облили автомобиль минчанина кислотой. Едкая жидкость повредила покрытие машины, передает телеканал «МИР 24».
По словам Александра Дементьева, во время президентских выборов он работал председателем избирательного участка. Еще тогда он получал угрозы в социальных сетях. Сейчас предполагает, что кому-то не понравился небольшой государственный флаг, который лежал под лобовым стеклом автомобиля.
Ремонт автомобиля, по словам отца четверых детей, для семьи выльется в серьезные материальные затраты. Милиция ищет очевидцев ночного происшествия.
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Ремонт машины, по словам отца четверых детей, для семьи выльется в серьезные материальные затраты.
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