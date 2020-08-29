Автомобиль минчанина, работавшего на избирательном участке, облили кислотой

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Неизвестные облили автомобиль минчанина кислотой. Едкая жидкость повредила покрытие машины, передает телеканал «МИР 24».

По словам Александра Дементьева, во время президентских выборов он работал председателем избирательного участка. Еще тогда он получал угрозы в социальных сетях. Сейчас предполагает, что кому-то не понравился небольшой государственный флаг, который лежал под лобовым стеклом автомобиля.

«Неприятно, что держать в руках белорусский флаг стало как будто бы позорно, хотя это наш законный флаг. Если ты голосовал, например, за Лукашенко, на тебя смотрят косо оппозиционеры. Причем с такой агрессией. Но, допустим, я уважаю их выбор. Это их выбор, это здорово, для этого выборы и проводятся во всем мире. Мой выбор я хочу, чтобы тоже уважали», – поделился начальник производства по разработке интегральных микросхем Александр Дементьев.

Ремонт автомобиля, по словам отца четверых детей, для семьи выльется в серьезные материальные затраты. Милиция ищет очевидцев ночного происшествия.