|
Два митинга политических оппонентов прошли в Минске - видео
30.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В субботу, 29 августа, сторонники действующей власти и ее оппоненты вышли на улицы Минска.
Утро началось с
Участники следовали по заранее оговоренному маршруту – стартовали у аквапарка "Лебяжий" и проехали по МКАД и центральным проспектам.
А вот у вечерней акции хоть и был заранее определенный маршрут, его множество раз корректировали.
Смотрите на видео, как прошел выходной день в Минске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утро в столице прошло под государственным красно-зеленым флагом, а после обеда на улицы вышли оппоненты власти. Смотрите на видео, как проходили две разные акции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)