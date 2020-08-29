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Два митинга политических оппонентов прошли в Минске - видео

30.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В субботу, 29 августа, сторонники действующей власти и ее оппоненты вышли на улицы Минска.

© Sputnik
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Утро началось с автопробега под слоганом "За единую Беларусь!". Участники пробега украсили машины государственным флагом, был замечен и автомобиль пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт.

Участники следовали по заранее оговоренному маршруту – стартовали у аквапарка "Лебяжий" и проехали по МКАД и центральным проспектам.

А вот у вечерней акции хоть и был заранее определенный маршрут, его множество раз корректировали. Гранд-парад женских миротворческих сил организовали оппоненты действующего президента. Девушки планировали пройти от площади Победы до Дома правительства, но силовики преградили им путь, и в итоге маршрут движения много раз менялся. Девушки импровизировали и выбирали всякий раз новое направление движения, чтобы не вступать в конфронтацию с силовиками.

Смотрите на видео, как прошел выходной день в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Утро в столице прошло под государственным красно-зеленым флагом, а после обеда на улицы вышли оппоненты власти. Смотрите на видео, как проходили две разные акции.
 
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