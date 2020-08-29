Глава МИД Великобритании осудил нападки белорусских властей на свободу прессы

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил действия властей Беларуси, направленные против свободы прессы. Об этом он написал на своей странице в «Твиттере».

The Belarusian authorities are continuing to target @BBCNews , local and international media by cancelling their accreditation to report in Belarus. This has been raised with the Belarusian Foreign Ministry. I condemn these clear attacks on media freedom #defendmediafreedom — Dominic Raab (@DominicRaab) August 29, 2020

«Белорусские власти продолжают преследовать Би-би-си, местные и международные СМИ, лишая их аккредитации, [необходимой] для ведения репортажей из Беларуси. Я осуждаю эти явные нападки на свободу прессы», — заявил глава британской дипломатии.

29 августа стало известно, что иностранных журналистов и работающих на зарубежные СМИ белорусских журналистов массово лишают аккредитации Министерства иностранных дел Беларуси.

Аннулированы аккредитации Ильи Кузнецова, Сергея Сергеева и Михаила Фомина (граждане РФ, корреспонденты немецкого телеканала ARD), Татьяны Мельничук и Татьяны Януцевич (Би-би-си), Алеся Дащинского, Олега Груздиловича, Владимира Гридина и Александры Дынько («Радыё Свабода»), Василия Федосенко и Владимира Костина (Reuters), Сергея Гапона и Александра Гребенкина (AFP), Сергея Грица и Юрия Карманова (Associated Press), Геннадия Шарипкина (RFI), Романа Васюковича («Настоящее время»).

Решение о лишении журналистов аккредитации МИД приняла межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере. Она была создана по указу Александра Лукашенко в 2017 году. В ее состав входят представители руководства Совета безопасности, Администрации президента, Комитета госбезопасности, Министерства обороны, Министерства информации, других госструктур.

Читайте также: