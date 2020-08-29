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Задержана координатор стачкома БГУ Светлана Волчек
Источник материала: Навiны
Задержаны координатор стачкома Белорусского государственного университета Светлана Волчек и ее супруг Михаил.
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Как удалось выяснить Ольге, «как минимум Светлану» обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП). Суд состоится 31 августа.
В чем подозревается супруг Светланы Волчек, достоверно неизвестно. По словам его сестры, «пытаются обвинить по уголовной статье, связанной с якобы перебитыми номерами машины».
Насколько известно Ольге, супруги находятся в местном РОВД. Никто из правоохранителей с ней не общался, никакой информации не дают. Адвокатов у Волчек пока нет, вопрос с защитой будет решаться в понедельник.
27 августа Михаил Волчек сообщил БелаПАН, что накануне преподавателей БГУ, подписавших петицию с политическими требованиями к руководству вуза, начали по телефону вызывать в прокуратуру.
«Пока никто не ходил, но кого-то пугают каким-то уголовным делом. Детали не говорили по телефону. В повестке — приглашают просто на разговор», — сказал он.
По словам Волчека, его пока не беспокоили, поскольку он не числится в самом университете, но его супруге Светлане, которая является координатором стачкома, звонили. «Сначала приглашали в деканат, потом — в прокуратуру Московского района Минска», — отметил собеседник.
Ранее сообщалось, что Белгосуниверситет планировал с 1 сентября
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Задержаны координатор стачкома Белорусского государственного университета Светлана Волчек и ее супруг Михаил.
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