Валютный рынок штормит. Как на это реагирует торговля и что происходит с ценами

Источник материала: Tut.by

На валютном рынке неспокойно: курсы доллара и евро по-прежнему растут на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже, а следом — и в обменниках. Это отразилось и на торговле. Импортеры товаров отреагировали на новости валютного рынка тем, что стали закладывать для закупки курс валюты выше, чем они были в обменниках. В этой ситуации розничная торговля также стала переписывать ценники, чаще всего — в сторону повышения, а банки начали сворачивать партнерские программы кредитования с торговыми сетями. Но такого «хапуна», который случался при падении рубля в марте, сейчас не было, по всей видимости. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как торговля отреагировала на обстановку на валютном рынке.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

21 век: «Особым спросом пользуется крупная бытовая техника, компьютерная техника, мебель»

За несколько дней на многие позиции заметно выросли цены в онлайн-гипермаркете 21vek.by. Подорожали холодильники, телевизоры, стиральные машины, микроволновые печи, плиты, пылесосы и другое.





К примеру, стиральная машина LG 25 августа стоила 899 рублей, а 28 августа уже 939. Разница 40 рублей. Стиральная машина Indesit за это время подорожала на 90 рублей — с 489 до 579. Пылесос Philips стоил 338 рублей, а теперь 362. Цена выросла на 24 рубля.





Не поменялись пока цены на дорогие смартфоны и на некоторую другую не бюджетную электронику.

Рост цен коснулся не только техники, но и других товаров. К примеру, еще несколько дней назад искусственный цветок монстера продавали за 159 с лишним рублей, 28 августа он стоил 175 рублей с копейками — прибавил в цене больше 16 рублей.





Сказать, что цены поднялись на какой-то определенный процент, нельзя. Что-то подорожало меньше, что-то больше.

— Новые поставки нам уже осуществляются по новым ценам, поэтому товары из новых партий мы будем продавать по новым ценам, — пояснили в интернет-магазине. — На следующие партии товаров определенных импортных брендов цена может измениться, если курс доллара продолжит свой рост. Но резкого роста цен не ожидаем.









По словам представителей онлайн-гипермаркета, сейчас покупатели еще активнее скупают товары на сайте — количество заказов выросло на 35% — более 13 тысяч заказов в день. Особым спросом пользуется крупная бытовая техника, компьютерная техника, мебель.





— 40% заказов оплачиваются наличными, хотя у нас нет никаких ограничений на оплату картой и онлайн, — отмечают в магазине. — Есть заметный рост количества заказов с оплатой частями. Если средний процент с оплатой частями составляет около 8%, то в последние дни — около 20% заказов оформляются с оплатой частями. За эту неделю средний чек в белорусских рублях вырос на 35%.

«Аренда в долларах, даже обслуживание кассового аппарата, которое в белорусских рублях, подняли»

Если посмотреть на динамику средних цен на сервисе kupi.tut.by, то заметные скачки цен в сторону повышения заметны с пятницы 21 августа. В этот день белорусский рубль ослаб на торгах к трем основным валютам. В понедельник и вторник — 24 и 25 августа — рост курсов доллара и евро ускорился, на что отреагировала торговля.

К примеру, средняя цена смартфона Samsung Galaxy A51 64GB на kupi.tut.by 20 августа была на уровне 646 рублей, 21-го — 651 рубль, дальше рост цены ускорился — до 685 рублей 25-го числа. Для сравнения: 12 августа средняя цена составляла 555 рублей.

Средняя цена на стиральную машину LG F-1096ND3 с 20 августа выросла почти на 17 рублей — до 830 рублей. Но до этого ценник не этот товар снижался. К примеру, 12 августа эта «стиралка» стоила в среднем 843 рубля.



Переоценка товара 28 августа в «5 элемент» в ТЦ «Корона» в Минске

Начали расти цены на некоторые новые автомобили. К примеру, читатель обратил внимание, что Hyundai Creta Active 2WD бензиновый 1.6 MPI (123 л.с.) в базовой комплектации на этой неделе подорожал на 1000 рублей.

Некоторые читатели сообщают, что столкнулись с тем, что выбранные на сайте интернет-магазина товар отсутствует или оказывается с дефектом, из-за чего не может быть продан.

" 25 августа на сайте интернет-магазина amd сделал заказ на дозатор для жидкого мыла по цене 59 рублей. Вместе с купоном и дополнительной гарантией к оплате выставился счет 62,08 рубля. «Однако на следующий день пришло СМС, мол, извините, заказ не может быть выполнен, так как модель, оставшаяся на складе, имеет дефект. Однако после этого магазин выставил цену на этот товар 69,9 рубля», — рассказал читатель.

ъ"Заказал в магазине newton топовый ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506IU-HN200 за 2710 рублей в субботу 22 августа. Перезвонил менеджер и сказал, что есть в наличие, привезем во вторник 25 августа. Оплата наличными. В воскресенье цена выросла до 2788 рублей. Ну, думаю, повезло мне, — рассказал читатель. — В итоге перезвонил менеджер и сказал, что имел место сбой у поставщика и такой модели нет в наличие. А я евро то уже конвертировал в рубли и положил, чтобы жена сегодня рассчиталась".

Один из читатель рассказал, что при заказе телефона в интернет-магазине ему сообщили, что нужной модели уже нет в наличии, предложили привезти через несколько дней, но «цену отказались зафиксировать, то есть пересчитают пропорционально росту курсов валют».

При этом в некоторых интерн ет-магазинах, где в нача ле недели повысили стоимость многих товаров, к пятнице отдельные ценники переписали в сторону понижения. Но они, как правило, все равно выше, чем до повышения.

«23 августа выбирал телевизор, минимальная цена была 1803 рубля. В среду, 26-го числа, минимум был 1943 рубля», — говорит читатель. Однако к пятница эту модель телевизора можно было уже найти за 1923 рубля, то есть минимальный ценник немного снизился.

«Мониторил цены на беспроводную аудиосистему, в понедельник он стоила 384 рубля, а на следующий день — уже 401», — сообщил читатель. К концу недели эта аудиосистема в том же интернет-магазине стоила 367 рублей. То есть в этом случае товар даже чуть подешевел.

При этом некоторые интернет-магазины в последнее время просят покупателей при возможности рассчитываться наличными, а не банковской карточкой.

Представитель одного из интернет-магазина пояснил, почему в последние дни заметно растут цены на товары. И причина, по его словам, не только в росте курсов валют.

«Я закупаю товар у производителей, закупочные цены в долларах, как были так и остались. Сюда накладываются расходы на доставку, международные транспортные компании также ведут расчет в долларах. Что говорить, стоимость аренды в долларах, даже обслуживание кассового аппарата, которое в белорусских рублях, подняли (организация государственная), — рассказал представитель интернет-магазина. — Я не могу торговать себе в убыток. Суть бизнеса в том, чтоб продать и заработать, в том числе на новый товар. Как я куплю новый товар, который закупаю в валюте, если мои цены не будут привязаны к доллару?».