Принц без королевства: что известно о Коле Лукашенко, которому хотели передать власть

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Мальчик-талисман

На Минском автомобильном заводе во время переговоров Александра Лукашенко с бастующими рабочими присутствовал его сын Коля, одетый, как агент 007, в сопровождении охраны, оглядывающийся с волнением по сторонам.





Внебрачный ребенок президента – это скандал, но белорусского лидера никогда не смущало мнение других. Лукашенко-младший не в первый раз попадает в центр внимания и становится интернет-мемом. Это началось в 2008 году, когда четырехлетний Коля, как чертик из табакерки, появился на республиканском субботнике рядом с президентом. Это было похоже на театр абсурда: никто из окружения президента якобы не знал, чей это мальчик. Театр продолжился, но все уже были в курсе – это младший, третий, внебрачный сын президента. И хотя сам Лукашенко никогда не говорил, кто мать Коли, в Белоруссии уверены, что это его бывший личный врач Ирина Абельская. Официально Лукашенко до сих пор женат на Галине Лукашенко, которая живет под Могилевом , в деревне, за высоким забором. Коля стал появляться с отцом на всех встречах на высшем уровне. Из рук Дмитрия Медведева на военных учениях малыш получил золотой пистолет, а сам Коля одарил букварем папу римского. Владимира Путина мальчик видел неоднократно, фотографировался с Бараком и Мишель Обамой, стал любимцем председателя КНР Си Цзиньпина и популярным персонажем в Китае.













– Николай для него – как талисман.

Лукашенко надеется, что он помогает ему в полумистическом смысле, и поэтому хочет видеть его рядом, – объясняет политолог Валерий Соловей. – Интересно, что, когда недавно китайцы предложили Лукашенко в случае необходимости прилететь в Пекин, он сказал, что сам не полетит, но отправит сына Николая. Это самое ценное, что у него есть.

Не исключено, что основанием для такого отношения к сыну стали числа. Диктаторы верят в совпадения, а младший Лукашенко родился в один день со старшим – 31 августа, в год 50-летия Александра Григорьевича.

«Уникальный человек»

С самого начала – то ли в шутку, то ли всерьез – Лукашенко говорил о младшем сыне как о единственном претенденте, кому можно передать власть.





«А если уже говорить о преемнике, то самого маленького буду готовить в преемники. Уникальный человек. Поэтому подождите, может, мы не дождемся, но другие поколения белорусов дождутся…» – заявил однажды лидер Беларуси российским журналистам.





– Я думаю, что такой человек, как Лукашенко, с его болезненной жаждой власти вообще не думал никогда о передаче власти – как и Сталин, который понимал, что он смертен, но сама мысль о преемнике ему была физически невыносима. Если же Лукашенко вдруг и посещали такие мысли, то он думал о Николае. Но сейчас тому ничего не светит, – говорит Соловей. В последний раз накануне выборов, общаясь с украинским журналистом Дмитрием Гордоном, Александр Григорьевич «переобулся»: заявил, что не желает сыну президентской судьбы, хочет, чтобы тот «жил спокойно», да и вообще парень настроен оппозиционно, имеет на всё свои взгляды и смеет его критиковать.

Правильный парень…

Там прекрасно помнят учительницу Анну Северинец из Минска, которая за стихотворение про Колю и его отца лишилась работы. Лукашенко-старший постарался дать сыну лучшее, элитное по меркам Беларуси образование. За два года до того, как маленький Коля пошел в первый класс, Острошицко-Городокская школа, которая находится неподалеку от одной из многочисленных резиденций Лукашенко, получила из бюджета 3 миллиона долларов. В «обычной» сельской школе появилось футбольное поле с резиновым покрытием, бассейн, множество кружков, школьники занимаются хоккеем и верховой ездой, упор делается на иностранные языки, в классах минимальное количество учеников. На вопросы «Собеседника» об ученике Коле не согласился ответить ни один учитель заведения.

Даже одноклассники Николая не могут толком ничего про него рассказать: был сдержан, приезжал всегда ко второму уроку и в сопровождении охраны. В этом году Коля собирался пойти в элитный лицей при Белорусском госуниверситете, парень выбрал направление «биология». Его студенты и преподаватели недавно подписали петицию с требованием отставки Колиного отца. Какой он – Коля Лукашенко, – знает, наверное, только его отец, ведь с мамой парень не живет. В государственных СМИ рисуется образ правильного молодого человека, да что уж там – херувима, спустившегося с небес на землю и принесшего добрые вести. Вот Коля поздравляет китайцев на их языке с Новым годом и благодарит за сотрудничество, а вот он везет излишки урожая с угодий отца в дом-интернат для престарелых и инвалидов…





Сообщается, что молодой человек изучает иностранные языки – английский, испанский и китайский, берет уроки игры на фортепиано и играет в хоккейной команде. Трудно сказать, насколько Николай талантлив, но награды и похвалы сыпятся на него как из рога изобилия. Уроки игры на фортепиано ему дает пианистка Елена Осташкина-Мысливчик, выпускница Белорусской академии музыки; гонять шайбу по льду учит тренер минского «Динамо» Дмитрий Басков. Четыре года назад парень получил титул лучшего бомбардира молодежной команды.

…с образцовым инстаграмом









Последний год Коля сильно изменился – из пухлощекого мальчика превратился в статного парня, стал любимцем девушек в тик-токе и завел инстаграм. В нем – фото из деловых поездок с отцом и ничего, что могло бы сообщить подробности из его личной жизни, например где он отдыхает. Иногда в его образцово-показательном аккаунте проглядывает настоящая жизнь «наследного принца»: вот Коля, завалив ногу на ногу, слушает живую музыку в роскошном зале, вероятно, одной из резиденций отца, или вот «Роллс-Ройс» папы, на котором его возят…





– Жизнь диктатора всегда покрыта мраком, – объясняет политолог Леонид Радзиховский. – Нам никогда не покажут, как, например, Коля гоняет на «Феррари», отдыхает на фешенебельных курортах или, наоборот, выводит гусей и косит траву. Это абсолютно закрытая информация. Но если бы Лукашенко вопреки логике поведения всех диктаторов жил очень скромно, имел бы один небольшой дом и гараж, то это бы точно показали по телевидению. Его семья, безусловно, живет роскошно.





В Беларуси, по мнению политолога, у «наследного принца» Коли Лукашенко, да и всей семьи лидера больше нет будущего. Если Батька сам не отойдет от руля, то вторая волна протестов его сметет. – Лукашенко изнасиловал свою страну, и люди ему это не простят, – говорит Радзиховский. – Конечно, никто его семью и пальцем не тронет, но жить в атмосфере всеобщей неприязни тяжело. Они же тоже люди. Для Николая Александровича, владеющего иностранными языками, переезд в другую страну был бы легче, чем для остальных членов семейного клана. Спасибо папе.

Старшие сыновья

Лукашенко Виктору Лукашенко 44 года. Он помощник президента по национальной безопасности, член Совета безопасности Беларуси, а также вице-президент Национального олимпийского комитета.

Дмитрию Лукашенко 40 лет . Он занимает пост председателя Центрального совета белорусского республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб» и является членом Национального олимпийского комитета Беларуси.



