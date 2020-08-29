Фотофакт: бело-красно-белый велопробег в Минске

Источник материала: Onliner

Сегодня на Немиге встретились несколько десятков велосипедистов, многие с бело-красно-белой символикой. От Дворца спорта по велодорожке они выдвинулись в сторону проспекта Победителей, проехали по проспекту Машерова, вернулись обратно, и так несколько кругов.

























Время от времени неподалеку мелькали автозаки, автомобили ГАИ, микроавтобусы. Время от времени велосипедисты звонили, а в ответ им сигналили проезжающие мимо автомобилисты. Велопробег продолжался не менее полутора часов.