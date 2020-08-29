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Фотофакт: бело-красно-белый велопробег в Минске

29.08.2020 19:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на Немиге встретились несколько десятков велосипедистов, многие с бело-красно-белой символикой. От Дворца спорта по велодорожке они выдвинулись в сторону проспекта Победителей, проехали по проспекту Машерова, вернулись обратно, и так несколько кругов.

Фотофакт: бело-красно-белый велопробег в Минске
Фотофакт: бело-красно-белый велопробег в Минске
Фотофакт: бело-красно-белый велопробег в Минске
Фотофакт: бело-красно-белый велопробег в Минске
Фотофакт: бело-красно-белый велопробег в Минске
Фотофакт: бело-красно-белый велопробег в Минске

Время от времени неподалеку мелькали автозаки, автомобили ГАИ, микроавтобусы. Время от времени велосипедисты звонили, а в ответ им сигналили проезжающие мимо автомобилисты. Велопробег продолжался не менее полутора часов.

Велосипед LTD Gravity 970 29 (2019)
8 отзывов
горный, кросс-кантри, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 27 скор., тормоза дисковый гидравлический + дисковый гидравлический
999 р.
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Сегодня на Немиге встретились несколько десятков велосипедистов, многие с бело-красно-белой символикой. От Дворца спорта по велодорожке они выдвинулись в сторону...
 
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