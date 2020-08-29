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Фотофакт: бело-красно-белый велопробег в Минске
Источник материала: Onliner
Сегодня на Немиге встретились несколько десятков велосипедистов, многие с бело-красно-белой символикой. От Дворца спорта по велодорожке они выдвинулись в сторону проспекта Победителей, проехали по проспекту Машерова, вернулись обратно, и так несколько кругов.
Время от времени неподалеку мелькали автозаки, автомобили ГАИ, микроавтобусы. Время от времени велосипедисты звонили, а в ответ им сигналили проезжающие мимо автомобилисты. Велопробег продолжался не менее полутора часов.
горный, кросс-кантри, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 27 скор., тормоза дисковый гидравлический + дисковый гидравлический
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Сегодня на Немиге встретились несколько десятков велосипедистов, многие с бело-красно-белой символикой. От Дворца спорта по велодорожке они выдвинулись в сторону...
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