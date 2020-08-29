ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Явлинский: Беларусь превращают в концлагерь

30.08.2020 07:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Один из основателей российский партии Яблоко Григорий Явлинский заявил, что Лукашенко превращает Беларусь в концлагерь.

«Никто не знает общее число политических заключенных в Беларуси. Предполагается, что только с 9 по 13 августа в ходе протестов было задержано не менее семи тысяч человек, возбуждено порядка сорока уголовных дел.

Около 600 граждан Беларуси сообщили о серьезных травмах в результате избиений при задержании, более ста человек заявили о тяжелых побоях в местах временного содержания. Только на акции протеста 27 августа в центре Минска задержали более 260 человек, следует из данных правозащитного центра «Весна»,- пишет Явлинский в своем блоге в поддержку в арестованного в Беларуси Виталия Шклярова.

«В начале июля Шкляров приехал домой, в родную Беларусь, навестить тяжелобольную мать. Привез сына на каникулы к бабушке. А 29 июля Виталия задержали по дороге в магазин и вот уже месяц держат в минском СИЗО», - утверждает Явлинский. – «Известно, что условия, в которых безо всякой причины содержат Виталия Шклярова, близки к пыточным. Его хотят сломать. Я расцениваю это как репрессии и издевательство».

Явлинский подчеркивает, что власть в Беларуси должна безусловно и незамедлительно освободить всех политических заключенных.

«Попытки запугать народ карательными мерами, превращение Беларуси на глазах всего мира в концлагерь не принесут желаемого властями результата, а, напротив, приведут к новым протестам как в самой республике, так и в других странах», - резюмирует Явлинский.

Он выразил «поддержку всем тем, кто остается задержанным в белорусских тюрьмах, родным и близким убитых и пропавших без вести, тем, кто продолжает мирно маршировать по улицам Беларуси, отстаивая право определять свое свободное будущее, всему белорусскому народу в его стремлении к свободе».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из основателей российский партии Яблоко Григорий Явлинский заявил, что Лукашенко превращает Беларусь в концлагерь.
 
Новости дня
Новости разные
 
О преступлениях в Беларуси. США, Великобритания, Швейцария и ЕС выступили с заявлением
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика