Явлинский: Беларусь превращают в концлагерь

Источник материала: АФН

Один из основателей российский партии Яблоко Григорий Явлинский заявил, что Лукашенко превращает Беларусь в концлагерь.

«Никто не знает общее число политических заключенных в Беларуси. Предполагается, что только с 9 по 13 августа в ходе протестов было задержано не менее семи тысяч человек, возбуждено порядка сорока уголовных дел.

Около 600 граждан Беларуси сообщили о серьезных травмах в результате избиений при задержании, более ста человек заявили о тяжелых побоях в местах временного содержания. Только на акции протеста 27 августа в центре Минска задержали более 260 человек, следует из данных правозащитного центра «Весна»,- пишет Явлинский в своем блоге в поддержку в арестованного в Беларуси Виталия Шклярова.

«В начале июля Шкляров приехал домой, в родную Беларусь, навестить тяжелобольную мать. Привез сына на каникулы к бабушке. А 29 июля Виталия задержали по дороге в магазин и вот уже месяц держат в минском СИЗО», - утверждает Явлинский. – «Известно, что условия, в которых безо всякой причины содержат Виталия Шклярова, близки к пыточным. Его хотят сломать. Я расцениваю это как репрессии и издевательство».

Явлинский подчеркивает, что власть в Беларуси должна безусловно и незамедлительно освободить всех политических заключенных.

«Попытки запугать народ карательными мерами, превращение Беларуси на глазах всего мира в концлагерь не принесут желаемого властями результата, а, напротив, приведут к новым протестам как в самой республике, так и в других странах», - резюмирует Явлинский.

Он выразил «поддержку всем тем, кто остается задержанным в белорусских тюрьмах, родным и близким убитых и пропавших без вести, тем, кто продолжает мирно маршировать по улицам Беларуси, отстаивая право определять свое свободное будущее, всему белорусскому народу в его стремлении к свободе».