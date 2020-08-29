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Женский митинг с импровизированным маршрутом прошел в Минске – видео

30.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Больше трех часов белоруски гуляли по Минску. Правоохранители следовали за ними, хоть участницы марша и скандировали: "Нас не надо провожать!"

© REUTERS / BelaPAN
Женский марш солидарности прошел в Минске

Изначальный план пройти маршем женских миротворческих сил от площади Победы до площади Независимости пошел под откос – сотрудники ОМОН преградили женщинам путь еще в самом начале шествия. Тогда его участницы развернулись и отправились в сторону Якуба Коласа.

Так начался самый импровизированный марш в истории протестного белорусского августа.

За то время, что длился марш, план и маршрут менялся много раз. Всякий раз, как правоохранители преграждали женщинам дорогу, они разворачивались и продолжали двигаться в другом направлении.

Спустя три часа девушки попрощались с сотрудниками ОМОН, скандируя: "До завтра!"

 
Теги: Минск
 
 
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Всякий раз, когда силовики преграждали участницам путь, они разворачивались и отправлялись в другую сторону. Как проходил женский митинг с весьма...
 
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