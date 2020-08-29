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Жесть! Видео как силовики задерживают двух человек в городском транспорте

30.08.2020 07:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу в Минске женщины вышли на марш. Читатели прислали в редакцию видео, как силовики задерживали двух человек в общественном транспорте. На видео — мужчина в форме ОМОНа и несколько сотрудников в штатском с масками на лицах.

Видео снято примерно в 18.30. Троллейбус ехал по улице Веры Хоружей от Комаровского рынка, в это же время возле остановки ОМОН преградил дорогу протестующим, сообщают очевидцы. Около 20 человек забежали в троллейбус, он тронулся, а на бульваре Шевченко транспорт остановил ОМОН. Автор видео рассказала, что она ехала с двумя детьми — брутальное задержание произошло у них на глазах.

Пассажиры троллейбуса, которые видели случившееся, рассказали, что силовики целенаправленно пришли за парнем и девушкой. Кроме этих двоих, никто не был задержан.

В субботу в Минске женщины вышли на марш. Читатели прислали в редакцию видео, как силовики задерживали двух человек в общественном транспорте. На видео — мужчина в форме ОМОНа и несколько сотрудников в штатском с масками на лицах.
 
Теги: Минск
 
 
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В субботу в Минске женщины вышли на марш. Читатели прислали в редакцию видео, как силовики задерживали двух человек в общественном транспорте. На видео — мужчина в...
 
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