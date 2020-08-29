О преступлениях в Беларуси. США, Великобритания, Швейцария и ЕС выступили с заявлением





«Мы неоднократно заявляли о своей солидарности с народом Беларуси, который требует соблюдения основных прав и свобод человека посредством проведения свободных и честных выборов. Мы поражены мирными демонстрациями, продолжающимися по всей Беларуси», — сказано в заявлении.













Со времени выборов мы стали свидетелями бесчеловечного и непропорционального применения правоохранительными органами силы против мирных демонстрантов и простых граждан. Мы видим множество свидетельств серьезных травм, полученных в результате такого применения силы. Нам также становится известно о бесчисленных случаях жестокого обращения и унижения в отношении задержанных. Мы выражаем солидарность со всеми жертвами насилия и жестокого обращения. Мы соболезнуем семьям погибших. Трудно поверить в то, что, к величайшему сожалению, мы стали свидетелями гибели и страданий людей, попрания человеческого достоинства и правосудия в Беларуси.

























«Мы осуждаем непропорциональное применение силы и призываем власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан, а также немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных. Необходимо прекратить запугивание и преследование по политическим мотивам», — отметили в заявлении.













"Мы ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к ответственности. Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса на основе открытого национального диалога".



