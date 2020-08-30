«А как такую битку накачать?» Минчанка набрала 20 килограммов, чтобы выглядеть спортивно

Источник материала: Tut.by

Бодибилдерская тусовка для Ангелины Новицкой четыре года назад была закрытым миром. Изменить жизнь и тело до неузнаваемости помог тренажерный зал. Теперь со спортсменкой знакомятся на улице, говорят комплименты и просят совета. HEALTH.TUT.BY поговорил с девушкой о мышцах, наборе 20 кг и смысле менять себя «для кого-то».

«Было страшно купить абонемент»

Ангелина вспоминает: всегда была худая, но в какой-то момент начала поправляться. В тренажерный зал пошла, потому что понравился спортивный молодой человек и хотелось соответствовать его идеалам.



Фото: из личного архива героини. Такой Ангелина была до начала тренировок

— Договорилась с подружкой, чтобы просто купить абонемент — настолько было страшно! Мне представлялось, что в зале большие качки, девушки такие красивые — и тут я приду такая…

Ангелина занималась с инструктором, результат от тренировок был. Однако стоило уехать на отдых, и 10 лишних килограммов набрались «сами собой». Возвращаться в зал в весе 70 кг девушке было стыдно.



Фото: из личного архива героини. На отдыхе девушка поправилась до 70 кг

Самостоятельные попытки похудеть — участие в онлайн-марафонах, домашние тренировки — должного эффекта не давали. Ситуацию изменила работа: Ангелина устроилась администратором в фитнес-клуб.

— На тот момент это было исполнение мечты для меня, — улыбается девушка. — Появилась возможность тренироваться каждый день, и я занялась пауэрлифтингом. Хотя теперь понимаю, что это была ошибка. Тело ослаблено, мышц мало, а веса большие — несоразмерная нагрузка для новичка.



Фото: из личного архива героини. Такого результата Ангелина добилась, тренируясь самостоятельно

Без травм обойтись не удалось. Когда стало понятно, что здоровья на такой спорт не хватит, спортсменка решила строить форму самостоятельно. Год, два занятий — но больших изменений не наступало, вес держался в районе 63 килограммов.

— Да, у меня были какие-то результаты, но все равно это было не то.

«А вдруг ты такая останешься?»

Ответы на свои вопросы девушка решилась искать на курсах тренера. Работать инструктором Ангелина тогда не планировала, хотела лишь закрыть пробелы в своих знаниях. Тренировать других, по мнению девушки, можно лишь тогда, когда в собственной форме нет слабых мест. Поэтому после курсов Ангелина попросилась под патронаж бодибилдера Владимира Ван Ли . Тактика была выбрана следующая: сначала «высушиться», чтобы увидеть настоящую форму. А потом — набрать мышечную массу, чтобы убрать слабые места.



Фото: из личного архива героини. После «сушки»

— Всегда есть люди, которые говорят, что до было лучше. Но на набор мышечной массы я решилась осознанно. Я была недовольна собой, видела, что у меня не хватает мышц и весила на тот момент 55 килограммов.



Фото: из личного архива героини. После «сушки»

На набор мышечной массы ушло 5 месяцев. За это время девушке удалось прибавить 20 килограммов (максимальный вес 75 кг). Первое время массанабор давался легко: можно было позволить себе вредную еду и не считать килокалории. Именно это, признается Ангелина, было ошибкой. Такое питание добавило больше жировой массы к форме, и жир позже пришлось дольше и труднее сжигать.



Фото: из личного архива героини. Ангелина во время набора веса

— Помню, как сразу примеряла рубашку, понимала, что она на мне не сходится. Думала: «Как классно! Мышцы растут». А через месяц могла натянуть эту рубашку только на полруки. Ни о каком рельефе на теле не было и речи! Я смотрела на свое лицо и понимала, что больше не могу…



Фото: из личного архива героини. Тогда Ангелина весила 75 кг

Помогали два правила: лишний раз не смотреться в зеркало и носить мешковатую одежду. Но куда труднее было справляться с психологическим давлением.

— Мне говорили: «Не надо! Остановись!» Знакомые в шутку бросали: «А вдруг ты такая останешься?» Естественно, я отвечала, что нет. А у самой в глубине души был страх: блин, а вдруг останусь?



Фото: из личного архива героини. Ангелина весила 75 кг

«Чтобы построить такую форму, не нужно работать тренером»

Сейчас девушка весит 60 килограммов. Секретов быстрого похудения, отмечает Ангелина, нет. Следовать нужно лишь одному правилу: тратить килокалорий больше, чем потребляешь. А построить такую, как у нее, форму, помогают два фактора: дисциплина и постоянные тренировки. Сейчас спортсменка тренируется каждый день: 4−5 силовых занятий в неделю, а в остальные дни кардио.



Фото: из личного архива героини

— Очень важно на тренировках не жалеть себя и работать на максимум. И также развивать выносливость. В этом хорошо помогают круговые тренировки.

Отдельным пунктом Ангелина выносит питание: оно должно быть сбалансированное и составлено в соответствии с тренировочным планом. Она признается, что не ест ничего особенного. Любимый завтрак — это каша с яйцом пашот, сыром и орехами. На обед — крупы, овощи, курица или рыба, на ужин — творог или протеин.



Фото: из личного архива героини

— Очень важную роль для меня играет сон. Если я недосыпаю, то не могу во всю силу тренироваться, и не хватает сил на кардио. И плюс еще надо работать. Поэтому 7−8 часов я стараюсь обязательно поспать. Но восстановиться помогают даже 30−40 минут сна в течение дня — и я с новыми силами.

По мнению Ангелины, для того чтобы выглядеть спортивно, не обязательно работать тренером. Куда важнее — совершенствовать технику и получать новые знания.

«Можно поменять ракурс — и будет казаться, что я накачанный мужик»



Фото: из личного архива героини

Ангелина признается, что ее форма не остается без внимания. Привыкать пришлось к пристальным взглядам в зале, на улице, в транспорте. Но труднее было научиться реагировать на бестактные вопросы.

— Сначала я вообще не понимала, почему это происходит. Могли просто спросить: «Ты на стероидах?» «А что за фарма?», «А как такую битку накачать?». Было обидно… Я так стараюсь, так тренируюсь, делаю все возможное — а они про стероиды. Потом поняла, что это не мои проблемы, а их, раз они так думают.



Фото: из личного архива героини

От негатива, которые периодически всплывает в соцсетях, девушку спасают тренер, друзья и положительные комментарии.

— В жизни я получаю много комплиментов. Но про интернет не стоит забывать: можно поменять ракурс и будет казаться, что я накачанный мужик и вешу 100 килограммов.



Фото: из личного архива героини

За годы тренировок, отмечает девушка, она стала иначе строить отношения с мужчинами. А молодого человека, который когда-то нравился и стал стимулом прийти в зал, Ангелина вспоминает с улыбкой:

— Для себя я сделала вывод, что не надо делать что-то для кого-то. Нельзя ставить цель похудеть ради молодого человека. Потому что молодой человек сегодня есть и цель есть, а завтра его нет и цели тоже. Делать нужно только для себя и ценить только себя.



Фото: из личного архива героини