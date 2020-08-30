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Следственный комитет возбудил дела за угрозы депутатам

30.08.2020 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам оказания давления на депутатов. Им якобы поступают угрозы из Чехии, Польши и Великобритании.

Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на неназванного оперативного сотрудника. Депутатов якобы под угрозой расправы заставляют сложить полномочия.

Ведущая телеканала сказала, что за попытками оказания давления стоят «зарубежные центры из Польши и Чехии», которые через координационный совет и Telegram-каналы угрожают депутатам и их семьям расправой. «По данным фактам следственный комитет возбудил уголовные дела, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия»,— сказала ведущая. Вместе с тем оперативник, лицо которого в программе скрывается, рассказал о двух сообщениях с угрозами из Великобритании. «Виновные будут привлечены к установленной законодательством ответственности, где бы они ни находились»,— сказал он.

Агентству БелТА стало известно об одном случае оказания давления. По его данным, анонимные угрозы физической расправы поступили депутату Осиповичского избирательного округа №89 Светлане Шутовой. В сообщении якобы говорится:«Верни мандат народу и убирайся! Даем три дня, потом будем резать. Привет дочери»,— передает агентство сообщение.

Информация вполне вероятно может оказаться обычной страшилкой, поскольку в Беларуси по инициативе людей действительно запускается процедура отзыва депутатов. Она вполне законна, предусмотрена белорусским законодательством, но крайне не нравится ни депутатам, ни властям. 
 
 
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Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам оказания давления на депутатов. Им якобы поступают угрозы из Чехии, Польши и Великобритании.
 
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