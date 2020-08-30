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Следственный комитет возбудил дела за угрозы депутатам
Источник материала: Партизан
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам оказания давления на депутатов. Им якобы поступают угрозы из Чехии, Польши и Великобритании.
Об этом сообщил телеканал
Ведущая телеканала сказала, что за попытками оказания давления стоят «зарубежные центры из Польши и Чехии», которые через координационный совет и Telegram-каналы угрожают депутатам и их семьям расправой. «По данным фактам следственный комитет возбудил уголовные дела, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия»,— сказала ведущая. Вместе с тем оперативник, лицо которого в программе скрывается, рассказал о двух сообщениях с угрозами из Великобритании. «Виновные будут привлечены к установленной законодательством ответственности, где бы они ни находились»,— сказал он.
Агентству
Информация вполне вероятно может оказаться обычной страшилкой, поскольку в Беларуси по инициативе людей действительно запускается процедура отзыва депутатов. Она вполне законна, предусмотрена белорусским законодательством, но крайне не нравится ни депутатам, ни властям.
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Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам оказания давления на депутатов. Им якобы поступают угрозы из Чехии, Польши и Великобритании.
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