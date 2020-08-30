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Умер народный артист СССР Владимир Андреев
Источник материала: Навiны
В Москве накануне ушел из жизни популярный советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Владимир Андреев. 27 августа ему исполнилось 90 лет.
Практически вся его творческая жизнь была связана с Московским драматическим театром им. М.Н.Ермоловой (с 2012 года был его президентом).
В фильмографии Андреева более 50 работ.
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В Москве накануне ушел из жизни популярный советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Владимир Андреев. 27 августа ему исполнилось 90 лет.
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