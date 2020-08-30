Умер народный артист СССР Владимир Андреев

В Москве накануне ушел из жизни популярный советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Владимир Андреев. 27 августа ему исполнилось 90 лет.





Практически вся его творческая жизнь была связана с Московским драматическим театром им. М.Н.Ермоловой (с 2012 года был его президентом).

В фильмографии Андреева более 50 работ.