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История президентства Лукашенко в 40 фотографиях

30.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

С днем рождения Александра Лукашенко есть некоторая путаница: на официальном сайте президента датой значится 31 августа. Такие изменения в его биографию были внесены в 2010 году – до этого было указано 30 августа. 

Пояснили эти изменения так. Мать Александра Лукашенко поступила в роддом 30 августа вечером, но родила сына в ночь с 30 на 31 августа, после полуночи. При этом новорожденного записали на 30 августа – по дате поступления его матери в роддом. После рождения младшего сына Николая президент поинтересовался у матери о подробностях своего появления на свет и выяснил, что фактически отмечать день рождения надо в последний день лета.

Однако до сих пор многие мировые лидеры продолжают направлять ему поздравительные телеграммы в этот день.

© Sputnik / Ю. Иванов
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Александр Лукашенко одержал первую победу на президентских выборах 10 июля 1994 года — во втором туре он набрал 80,6% голосов и стал первым в истории республики президентом. Церемония инаугурации первого президента Республики Беларусь состоялась 20 июля 1994 года.

Sputnik собрал краткую историю президентства Александра Лукашенко в 40 фотографиях — с его первых шагов в карьере главы государства и до сегодняшнего дня.

Мелочей в имидже президента не бывает: часто детали говорят о настроении Лукашенко больше, чем заявления его пресс-службы. Многие знакомы с деталями гардероба главы государства: в новейшую историю страны вошли пиджак, кепка, хоккейная и военная форма и даже кожаная косуха Александра Григорьевича.

Каким видели фотокорреспонденты белорусского лидера за годы его правления — в фотоленте Sputnik об истории президентства Александра Лукашенко.

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Александр Лукашенко впервые победил на выборах президента Беларуси. В фотоленте Sputnik – кадры разных лет.
 
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