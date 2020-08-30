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Колесникова требует от Караева отставки или явки с повинной

30.08.2020 08:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова потребовала отставки главы МВД Беларуси Караева. Он также потребовала от глав Следственного комитета, Генпрокуратуры и КГБ возбуждения уголовных дел по всем фактам насилия, зверств и пыток в отношении задержанных участников акций протеста.

«Господин Караев, глава МВД! 13 августа в эфире белорусского телевидения вы взяли на себя ответственность за тех, кому досталось. Смерть людей, насилие, беспрецедентная жестокость и пытки мирного населения — мы все это видели. Есть многочисленные факты и доказательства этих преступлений. Мы все ужаснулись от этих кощунственных действий силовиков. И если вы берете на себя ответственность за эти события, у вас есть два варианта: либо вы подаете в отставку, либо у вас должна быть явка с повинной», - заявила Колесникова.

«Для всех остальных участников этих событий тоже есть вариант явки с повинной. Все свидетели преступлений по закону Республики Беларусь обязаны сообщить об известном им преступлении. Вы или ваши коллеги перешли рубеж — вы убили людей! Вы подвергли их пыткам. А эти люди всю жизнь работали, эти люди всю жизнь платили налоги, из которых вам платят зарплату. Вы должны понимать, что беларуский народ не забудет и не простит этого насилия», - подчеркнула она.

От глав Следственного комитета Носкевича и КГБ Вакульчика, генпрокурора Конюка член Координационного совета потребовала возбуждения уголовных по всем известным фактам преступлений.

«Вы давали присягу беларускому народу. И ваш долг перед беларуским народом такой: вы обязаны возбудить уголовные дела по фактах этих преступлений… Мы знаем, что создана межведомственная комиссия по расследованию этих преступлений, но она имеет смысл только в том случае, если уголовные дела уже возбуждены. В этих комиссиях должны присутствовать жертвы или их представители. Мы считаем, что убийцы и садисты должны находиться под стражей и должно вестись расследование о том, кто готовил их убивать, кто готовил их стрелять в свой народ, кто учил их быть садистами и кто отдавал им приказы пытать и насиловать мирных граждан. Напоминаю: пройден рубеж, убиты и покалечены люди. Вы обязаны расследовать эти преступления», - заявила Колесникова.

Она также указала, что всей нарушения в ходе выборов, «все эти спектакли с участковыми комиссиями, с подсчетом голосов, с недопусками наблюдателей, с задержаниями кандидатов» по сути являются действиями, связанными с захватом государственной власти, повлекшими гибель людей, либо сопряженными с убийством, и наказываются лишением свободы от 10 до 25 лет или пожизненным заключением или смертной казнью.

 
 
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Член президиума Координационного совета Мария Колесникова потребовала отставки главы МВД Беларуси Караева. Он также потребовала от глав Следственного комитета,...
 
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