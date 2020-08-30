Мы злимся на ситуацию в стране или на свое прошлое? Психолог о причинах зашкаливающей агрессии

Источник материала: Tut.by

В этом месяце мы были вынуждены много говорить об агрессии: удивляться тому, откуда она берется, ужасаться ее последствиям. Мы попросили психолога объяснить нам природу этого разрушительного чувства.

Какой вы тигр?

Слово "агрессия" вызывает у нас самые негативные ассоциации. Сразу приходят на ум крики, искаженные лица, драки, брань, насилие, нарушение прав, покоя, порядка. Ничего хорошего.

С точки зрения психологии это следствия и симптомы, а не само явление, потому что агрессия — это эмоция, внутреннее состояние человека. Психологи очень долго изучали агрессию как психический феномен и постепенно вырабатывали комплексный и глубокий взгляд. Например, основатель гештальт-терапии Фритц Перлз назвал агрессию «биологической функцией организма» и показал, какую роль играет признание и принятие своей агрессии. Она — основа для независимости мышления, роста личности, внутренней силы и аутентичной жизни в согласии с самим собой.

Люди различаются не по тому, что одни — злые, а другие — нет, а по тому, что они делают с этой эмоцией, когда она поднимается внутри. Есть люди, у которых тигр сидит внутри в клетке. Таким людям трудно сказать «нет», трудно конкурировать, отстаивать свои интересы, проявлять себя.



Фото: pinterest.com

Есть люди, у которых тигр гуляет на свободе. Это те, кто по малейшему поводу становятся в агрессивную позицию, предпочитают насильственные методы достижения целей, не учитывают интересов и прав других людей. В социуме такие люди могут быть очень успешными. Кстати, бывает, что те люди, у которых тигр сидит в клетке, иногда сбегает оттуда и начинает творить беспредел.

Время от времени у них случается неконтролируемый выплеск агрессии, когда они могут высказать всё, что думают, припомнить старые обиды, наговорить лишнего, испортить отношения, а потом мучаются чувством вины.

Психологическая зрелость — это дрессированный тигр, которого не нужно держать в клетке, который реализует свою силу согласно командам хозяина — то есть собственной личности. А способов масса: переговоры, конструктивный диалог, медиаторство, привлечение судов или специальных инстанций, обращение за помощью в милицию, в министерство, в СМИ. Важный момент: переработка и переосмысление агрессивного импульса перед началом действия — то, что отличает человека от животного. Агрессия зарождается в отделе мозга, который у нас общий с животными предками, а за поиск конструктивного варианта отвечает кора головного мозга, которой у животных нет.

Как агрессия впервые заявляет о себе

Откуда появляется в человеке эта способность к осмыслению и переработке собственной агрессии? Она начинает формироваться во время кризиса трех лет (кризиса негативизма) и зависит от родительской позиции в этот период (и в дальнейшем).

Изначально агрессивная эмоция — это реакция на нереализованную потребность, выраженную в импульсе «я хочу, мне нужно». Так ребенок проявляет собственное «я». Оно начинается с телесности и охватывает много разных уровней: вкусы, предпочтения, впечатления, побуждения, мнения и идеи, постепенно пробуждающиеся в человеке.



Фото: pinterest.com

Есть три вида родительской позиции в отношении «я хочу» своего ребенка:

авторитарная, где это «я» подавляется;

попустительская, где ребенок не учится контролю над собой;

кооперативная: в этом случае родитель уважительно относится к желаниям ребенка, но использует диалог, объяснения и позитивное ограничение, чтобы соотносить воплощение желаний с возможностями реальной жизни.

Для последней позиции требуется время, терпение, внимание к ребенку, понимание того, что его мышление и восприятие отличается от взрослого. Авторитарная же родительская позиция — наименее затратная по времени, и основными способами влияния становятся страх, боль и стыд.

Человек применяет к другим методы, привычные с детства

Взрослея, маленький человек выходит в социум, который построен по принципу иерархии. Там на разных уровнях — школа, вуз, предприятие, министерство — он также встречается с авторитетными фигурами и, наблюдая за ними, делает выводы.

Помогают ли школы научиться конструктивно пользоваться своей агрессией (уметь решать конфликты, отстаивать свое достоинство, достигать поставленных целей)? Зачастую — нет.



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Простой пример: если в школе происходят драка, не разбираются, кто затеял, наказывают за проявление агрессии как таковой. Приветствуется послушание, а не выработка своей позиции и дискуссия. Самый эффективный инструмент для управления — снова страх.

Сначала страх перед исключением из школы, перед перспективой работать дворником, а затем — перед осуждением, наказанием, увольнением. Или же в крайнем случае перед избиением, пытками и смертью. Этим инструментом активно пользуются фигуры на всех уровнях власти.

Так, в процессе роста человек запоминает и усваивает доминирующий метод, который к нему применяли — и сам начинает его использовать.

Что на самом деле вызывает у нас ярость?

Когда человек сталкивается с тем, что проявление его «я», например, в процессе выбора президента страны, подавляется, желание высказать свое мнение трансформируется в энергию протеста. И когда во время этого протеста мирные демонстранты натыкаются на физическое насилие, жестокость и взрывы — ситуация усложняется вдвойне.

Мы все слышали, что насилие порождает насилие. Смысл этой фразы в том, что насилие не может быть остановлено ответным насилием. Мудрейшие политики мира, такие как Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг, пользовались этим знанием во время организации мирных революций. Они знали, что если отвечать агрессией на агрессию доминирующих групп, это приведет к провалу. Можно только предполагать, сколько гнева и ярости несли в себе угнетенные участники этих революций, но они не позволили им проявиться, и это обеспечило успех их политических целей.



Фото: pinterest.com. Ганди и сегодня остается для жителей Индии почитаемой личностью и примером

Когда сегодня у белорусов появляется ответное желание нанести ущерб силовикам (например, в Сети регулярно появляется информация об их семьях) или использовать оскорбительные фразы в адрес властей, это естественные проявления ответной агрессивной реакции. Это тигр, который стремится вырваться из клетки, и хозяин отпускает его, поскольку для этого есть повод. Однако хозяин недостаточно разбирается в том, как работает социум, и заблуждается, думая, что сила может изменить общество — без участия здравого смысла, рациональности, знаний и логики.

Агрессивная энергия обладает способностью накопления — по принципу снежного кома. Часто люди недооценивают ее важность и предпочитают промолчать, избежать конфликта, думают, что могут потерпеть. Вся эта нереализованная энергия агрессии хранится в бессознательном человека, и через некоторое время начинает «вытворять» странные вещи. Например, человек может взорваться из-за какой-то мелочи (коллега сказал глупость, официант не так посмотрел, каблук сломался) — и его поведение будет непонятно для окружающих. Или он может раздражаться на людей, которые ему ничего не сделали (перенаправление агрессии). Или же отношения с начальником могут восприниматься как будто он — его отец (или мать). Даже президента можно перепутать с фигурой отца, и к злости политической примешивать личную — вместо того, чтобы разозлиться на реального «батю», который пил, бил и жил так, словно у него нет ребенка.

Сегодня наше бессознательное испытывает сильную нагрузку от образов избитых людей, от рассказов о зверствах и пытках. Многие сейчас либо впадают в необъяснимую беспомощность, либо испытывают дикую ярость.

Такие симптомы — одна из игр нашего бессознательного. Точно так же, как и в реальном столкновении с ОМОНом, нельзя просто поддаваться стихийному импульсу. Лучше направить энергию агрессии на проработку собственных личных травм, связанных с насилием, бессилием, жестокостью и болью, которые переживал в своей биографии практически каждый человек.

Именно наличие таких травм приводит к сильным реакциям на образы, связанные с насилием. Пока эти травмы не осознаны, ярость будет импульсивной и ни к чему не приведет. Только эмоция, которую вы осознали и направили в нужном направлении, может стать движущей силой перемен — в том числе и установления демократии.