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Президент Литвы выступает за эффективные санкции в отношении Беларуси на всех уровнях

30.08.2020 09:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава литовского государства Гитанас Науседа выступает за эффективные санкции в отношении Беларуси на всех уровнях.

Такую позицию офис президента Литвы высказал после угроз со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить транзит белорусских товаров через Литву в качестве ответа на санкции, пишет DELFI.

«Президент с самого начала кризиса в Беларуси стремился объединить лидеров региона для решения этого вопроса и планирует так действовать и в дальнейшем. Президент выступает за эффективные санкции в отношении Беларуси на национальном, региональном и европейском уровнях. Санкции вводятся как ответ на насильственные действия властных структур и нарушения прав человека в этой стране», — сказал пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

Литва призывает ЕС ввести санкции в отношении представителей власти, ответственных за насилие против мирных протестующих и фальсификацию выборов.

Правительство также обсуждает и национальные санкции. МВД Литвы обещает, что национальный «черный список» будет готов в понедельник.

 
 
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Глава литовского государства Гитанас Науседа выступает за эффективные санкции в отношении Беларуси на всех уровнях.
 
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