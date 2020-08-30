ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Иного пути нет». Так в один голос заявляют совладельцы аккумуляторного завода

30.08.2020 09:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На фоне протестных акций граждан Беларуси, не согласных с официальными данными президентских выборов, несколько в «тень» ушла проблема пресловутого аккумуляторного завода, возведенного на территории СЭЗ «Брест» близ Брестского аэропорта.



В мае этого года активы завода, ранее принадлежавшие скандально известному ООО «АйПауэр», перешли к ООО «Аккумуляторный Альянс». Одним из совладельцев нового собственника завода является бизнесмен, бывший игрок команды А. Лукашенко по хоккею Сергей Каганович. 

- Вы лично участвовали в митингах в поддержку Александра Лукашенко или, может быть, Ваша компания участвовала в организации подобных акций?

- Без комментариев.

- Что будет с аккумуляторным заводом: Вы же знаете, что многие брестчане против его запуска?

- Мы подчинимся решению судебных органов и решению властей.

- На встрече с брестчанами Александр Лукашенко поддержал идею городского референдума по судьбе завода. Ваше отношение к этому?

- В случае, если референдум состоится и его итоги будут юридически оформлены в рамках законодательства страны, мы, безусловно, будем следовать официально вынесенному вердикту.

Среди тех, кто поддерживает точку зрения властей и совладелец ООО «Аккумуляторный Альянс» (ему принадлежит пока не запущенный аккумуляторный завод близ Бреста) Дмитрий Басков, подтвердил свою позицию.

- Вы публично поддержали Александра Лукашенко, это ваша принципиальная позиция?

- Да, своих убеждений я не скрываю. Целиком и полностью поддерживаю курс Александра Григорьевича Лукашенко. Я об этом заявлял публично и готов вновь подтвердить все, сказанное мною. Свои убеждения я не менял, не меняю и менять не собираюсь.

Вы также призвали к прекращению попыток организации забастовок?

- Подобные забастовки ни к чему не приведут. Мое твердое убеждение: надо работать, зарабатывать деньги, платить налоги. Экономика должна работать, иного пути просто нет.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фоне протестных акций граждан Беларуси, не согласных с официальными данными президентских выборов, несколько в «тень» ушла проблема пресловутого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Литвы выступает за эффективные санкции в отношении Беларуси на всех уровнях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика