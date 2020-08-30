«Иного пути нет». Так в один голос заявляют совладельцы аккумуляторного завода









В мае этого года активы завода, ранее принадлежавшие скандально известному ООО «АйПауэр», перешли к ООО «Аккумуляторный Альянс». Одним из совладельцев нового собственника завода является бизнесмен, бывший игрок команды А. Лукашенко по хоккею Сергей Каганович.





- Вы лично участвовали в митингах в поддержку Александра Лукашенко или, может быть, Ваша компания участвовала в организации подобных акций?





- Без комментариев.





- Что будет с аккумуляторным заводом: Вы же знаете, что многие брестчане против его запуска?





- Мы подчинимся решению судебных органов и решению властей.





- На встрече с брестчанами Александр Лукашенко поддержал идею городского референдума по судьбе завода. Ваше отношение к этому?





- В случае, если референдум состоится и его итоги будут юридически оформлены в рамках законодательства страны, мы, безусловно, будем следовать официально вынесенному вердикту.





Среди тех, кто поддерживает точку зрения властей и совладелец ООО «Аккумуляторный Альянс» (ему принадлежит пока не запущенный аккумуляторный завод близ Бреста) Дмитрий Басков, подтвердил свою позицию.





- Вы публично поддержали Александра Лукашенко, это ваша принципиальная позиция?





- Да, своих убеждений я не скрываю. Целиком и полностью поддерживаю курс Александра Григорьевича Лукашенко. Я об этом заявлял публично и готов вновь подтвердить все, сказанное мною. Свои убеждения я не менял, не меняю и менять не собираюсь.





Вы также призвали к прекращению попыток организации забастовок?





- Подобные забастовки ни к чему не приведут. Мое твердое убеждение: надо работать, зарабатывать деньги, платить налоги. Экономика должна работать, иного пути просто нет.