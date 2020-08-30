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Капитан сборной Беларуси по керлингу: «Такое поведение властей, как и 80 процентов голосов за одного кандидата, очень удивляет»
Источник материала: Партизан
Капитан сборной Беларуси по керлингу Дмитрий Баркан оценил результаты выборов президента, которые озвучил ЦИК.
– После этих событий вас удивляет, что в отношении силовиков до сих пор не возбудили ни одного уголовного дела?
– Очень. Здесь состав преступлений, как говорится, налицо. Такое поведение властей, как и 80 процентов голосов за одного кандидата, очень удивляет. Причем сторонников любых позиций, – сказал Баркан.
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Капитан сборной Беларуси по керлингу: «Такое поведение властей, как и 80 процентов голосов за одного кандидата, очень удивляет»
Капитан сборной Беларуси по керлингу Дмитрий Баркан оценил результаты выборов президента, которые озвучил ЦИК.
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